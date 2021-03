Suma to byla podle Jindřicha Zetka na odvedenou práci naprosto neadekvátní, navíc se to dělo za zády představenstva. Kauza může mít obrovský politický dopad, V. Marschallová je totiž doslova pravou rukou hejtmana Jana Schillera (oba ANO) přinejmenším už od předvolební kampaně. „V hnutí ztratila důvěru a dohodli jsme se, že už nesmí být hejtmanovou poradkyní pro nic. Nejen pro zdravotnictví,“ říká lékař z Litoměřic Ondřej Štěrba (také ANO), který je jedním z řadových členů představenstva KZ. Celé představenstvo se má k věci ještě vyjádřit.

Zdroj: Deník

Souhlasíte s tím, co tvrdí Jindřich Zetek o podivné smlouvě KZ s paní Marschallovou?

Představenstvo o smlouvě skutečně nevědělo, což bylo ze strany generálního ředitele, doktora Chodackého, špatně. Proto jsme jednohlasně navrhli jeho odvolání. Takovou smlouvu nesmí uzavírat s nikým, ať je to kdokoli. I kdyby smluvní protiplnění bylo v pořádku, nemůže to být takto pokoutně.

Jindřich Zetek hovořil o tom, že paní Marschallová neměla na něco podobného jako zdravotnická agenda vůbec kvalifikaci.

Některá jeho vyjádření považuji za přehnaná, například právě to, že by na to intelektuálně nestačila. To je zbytečná dehonestace odpovídající asi tomu, že k sobě měli krajní antipatii.

Jaká další jeho vyjádření byla přehnaná?

Nehovořil bych o „fiktivní“ smlouvě. Měla skutečně na starosti veškerá centra v kraji. Je jen otázka, jestli to, co dělala, odpovídalo vyplacené částce.

Ondřej ŠtěrbaZdroj: archiv ANO LitoměřiceJak teď po odvolání pana Zetka bude jednat představenstvo?

Budeme požadovat nezávislý audit smluvního protiplnění paní Marschallové a případně vrácení částky, za kterou neodvedla práci.

Můžete přiblížit detaily té smlouvy?

Byla uzavřena loni koncem listopadu a ukončena k 28. únoru tohoto roku. Zpočátku se měla náplň její práce týkat testovacích center, pak přípravy těch očkovacích. Podle mě je ale naprosto zcestné, aby ta smlouva byla od začátku na fixní částku, když se očkovací centra teprve připravovala a náplň práce se tedy vyvíjela za pochodu.

Bavili jsme se zatím jen o paní Marschallové, ale věc se zásadně dotýká také hejtmana Jana Schillera, jehož je poradkyní. Jakou v tom má roli on?

Myslím si, že neznal detaily náplně tohoto jejího smluvního vztahu a že zneužila jeho důvěru. I když to nepovažuji za jeho morální chybu, je to jeho manažerská chyba. A měl by z toho vyvodit důsledky. Znám ho však jako čestného člověka a jsem přesvědčen, že z toho ty důsledky vyvodí.

Jaká je budoucí role paní Marschallové ve vašem hnutí ANO a vzhledem k hejtmanovi?

V hnutí ztratila důvěru a dohodli jsme se, že už nesmí být hejtmanovou poradkyní pro nic. Nejen pro zdravotnictví.