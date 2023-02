Agresivita školáků údajně roste. Jak ji vidíte z hlediska vaší práce? Vnímám to tak, že se jedná o komunikační prostředek, který děti využívají, když se neumí domluvit. Neumí to, protože nemají ty správné vzory.

Zdroj: DeníkJak často se na chomutovských sídlištích setkáváte s případy dětského násilí?

Dětí je tu spousta a věřím tomu, že kdykoli může k něčemu dojít. Většinou to jsou ale klasické bitky po škole. Tedy něco, co bylo i za mého dětství.

Nesetkal jste se vy nebo vaši kolegové, že by si tu jedna skupina dětí počkala na druhou, nebo někdo s viditelnou převahou bil druhého?

Nemám informace, že by někdo jen tak napadl jiné. Možná může jít o dořešení nějakého konfliktu, že se pohádají a pak se začnou hecovat na Tik Toku nebo jiných sociálních sítích. Nějaká skupinka začne vyhrožovat, nebo si najde jinou, která někde machruje, a posílají si vzkazy. Je to taková slovní agrese. Takový macho styl.

Máte nějaký příklad?

Když kolegyně nedávno odcházely z klubu, na pozemku za ním byl hlouček mladých. Machrovali do telefonu, natáčeli se a vyzývali jinou partu, ať přijede. Vzkazovali: přijeďte sem, nás je víc. Věřím ale, že to bylo opravdu jen machrování, nebyl v tom vztek.

Norové pomáhají Jirkovu. Na potírání domácího násilí poslali 4 miliony

Snažíte se třeba sledovat výzvy těchto dětí na Tik Toku?

Ne, nesbíráme o dětech informace. Když k nám klient přijde a řekne, že někdo něco dělá, řešíme jen jeho samotného. Zajímáme se o to, jak se cítí, jestli je ohrožený, a jak by se mohl zachovat. Máme samozřejmě ohlašovací povinnost, což klienti ví. Za dva roky práce tady jsem ale policii ani jednou nevolal.

Podle policie je po covidových letech stíháno více mladistvých, protože agresivita roste. Jaké to podle vás může mít důvody?

Děti byly dlouho doma, nemohly ven, byly od sebe odtržené. Spousta z nás si přitom nedovede představit, co je tady na sídlištích za bydlení. Některé byty jsou bez elektřiny, a když jsou tam děti zavřené s tím, že nemůžou chodit do školy, utuží je to v životě, který vede jejich rodina.

Není spouštěčem a určitým návodem i to, co vidí na sociálních sítích? V lednu v Německu třináctileté agresorky málem ubily o rok starší dívku, ostatní děti si to točily na mobily. Teď máme dost podobné brutální napadení v Ústí nad Labem.

Myslím si, že je to dobou. Násilí je v televizi celkem běžné, a to včetně nových animáků. Myslím i zápasy MMA v oktagonech, které běží na sportovních kanálech. Děcka o tom ví a obdivují to. Ti lidé jsou úspěšní a bohatí tím, že se jen v uvozovkách perou.

Násilnici z ústeckého parku už policie zná. Den poté výrostci zbili i chlapce

Organizace Člověk v tísni už před dvanácti lety upozorňovala, že jsou chomutovská sídliště časovanou bombou, kde vládnou dětské gangy a hlídají si svá teritoria. Jak vidíte tuto problematiku?

Věřím, že je obtěžující, že tu děcka chodí s repráky, které jsou nahlas, řvou a když se někdo ozve, pošlou ho někam. Ruší a nenechají se okřiknout, nevnímají nějakou autoritu. Je jim to jedno.

O napadení hloučkem mladých na Kamenné mluvila nedávno mladá bezdomovkyně z Chomutova. S nožem v ruce po ní údajně žádali peníze.

O něčem takovém nemám informace. Vím, že jednou měl klient v klubu nůž, což se nesmí. Měl ho v kapse. Vyndal ho, když si chtěl něco otevřít nebo si vyčistit nehet. Požádali jsme ho, aby opustil klub. Patřil ke starším, k nám docházejí klienti od 6 do 26 let. U dětí o nožích nevím, nemyslím si, že by je nosily. My je ale samozřejmě nijak neprohledáváme. Věnujeme se sociální práci a ve své klienty máme důvěru.