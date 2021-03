Je možné shrnout dění posledních dní?

Na jednání představenstva vyústila dlouhodobá nespokojenost s doktorem Chodackým při výkonu funkce generálního ředitele. K tomu se přidaly informace, které se týkaly smlouvy Vladislavy Marschallové s Krajskou zdravotní. Následkem toho se představenstvo rozhodlo v úterý jednomyslně odvolat pana Chodackého z funkce generálního ředitele. Ve středu rada Ústeckého kraje odvolala z představenstva mne z důvodů, že jsme se neshodli na směřování KZ. Podáním trestního oznámení to pro mne končí.

Hejtman Jan Schiller říká, že lžete ve věcech týkajících se smluv.

To neříkám já, to říká představenstvo. Tomu byly na stůl položeny dvě smlouvy v součtu na 130 tisíc korun měsíčně a na základě toho představenstvo rozhodlo. To je součástí odůvodnění toho rozhodnutí. Jestliže pan hejtman tvrdí něco jiného, bude to moci doložit orgánům činným v trestním řízení. Jediné noty, které jsou nyní možné, obsahuje náš trestní řád. Ostatní věci nemají cenu. To, že někdo tvrdí jednu nebo druhou věc, není záležitostí řešení přes média. Platí ukázaná a předpokládám, že policie v rámci šetření zjistí co a jak. Já už jsem na něj vliv mít nemohl, protože jsem byl odvolán z představenstva, takže už nemám přístup k dokumentům, abych to mohl dále ověřovat. A ani jsem k tomu neměl důvod, protože jsme na stole měli ty smlouvy, které pro nás byly jasné.

Říkáte fiktivní smlouvy. Znamená to, že paní Marschallová neodváděla v Krajské zdravotní žádnou práci?

Nikdo nám ji nebyl schopen doložit. Byly tam jen pracovní výkazy. Když jsme se ptali, čeho se to týká, nebyl nám na to schopen nikdo odpovědět. Pak se objevila verze, že organizovala vakcinaci. Což je velmi pochybné, protože ty věci organizuje vakcinační tým, kam paní Marschallová zařazena nebyla. Zaměstnanci Krajské zdravotní tyto věci dělají sami. Netušil jsem já a ani nikdo z představenstva, jak se na těch věcech podílela. Velmi jednoduchým dotazem třeba na města, kde mají vzniknout velkokapacitní centra, jsem se dozvěděl, že paní Marschallovou tam nikdo nezná, o ničem s nimi nejednala. Pokud někdo tvrdí něco jiného, ať to doloží.

Nevnímáte vaše odvolání z představenstva jako pomstu ze strany hejtmana nebo krajské rady?

Těžko říct, se mnou nikdo z rady nehovořil. O důvodech odvolání jsem se dozvěděl až z médií. Přesto, že jsem ještě v úterý večer s hejtmanem hovořil a řešili jsme nějaké faktické věci. Pravděpodobně to bylo nějaké náhlé rozhodnutí. Mohu to vyhodnotit jen tímto způsobem. Byl jsem z titulu své funkce aktivní na poli komunikace a byl jsem první na ráně. Takže rada byla tlačena ze strany ANO v tom smyslu, aby se ta situace nějakým způsobem uklidnila.

Hejtman vám vyčítal i styl komunikace v rámci společnosti i s krajem. Měl někdy takové výhrady?

Slyším to od vás poprvé, takovou výtku jsem nikdy nedostal. Byly pokusy ze strany paní Marschallové, že nekomunikujeme z představenstvem. Všichni členové představenstva to dementovali. Co se týče komunikace se zaměstnanci, tak to je jednoduchá záležitost. Zaměstnanci centrály Krajské zdravotní neodváděli práci tak, jak jsem očekával. Tudíž nemohli očekávat, že se na ně budu usmívat. Ta práce byla prostě bídná a měli jsme s tím neustálé problémy. Každý, kdo se mnou v minulosti pracoval, tak ví, že pokud se úkoly plní, tak jsem poměrně solidní a velmi přístupný šéf. V momentě, kdy se úkoly neplní a začíná to firmu ohrožovat, tak se mnou samozřejmě řeč není. To je asi jediný problém. Co se týče komunikace s krajem, tak si neuvědomuji, že by byl jediný problém.

Jan Schiller zmínil zpomalení převodu nemocnic v Rumburku a Litoměřicích pod Krajskou zdravotní. Je tomu tak?

S tím nemám nic společného, to je věcí managementu Krajské zdravotní. My jsme na to tlačili. Pochybnosti okolo převodů byly právě jedním z důvodů pro odvolání ředitele Chodackého, protože do týmu, který to měl zajistit, jmenoval lidi, kteří na podobné věci nikdy nedělali. Opakovaně jsem na to upozorňoval, bohužel mne nevyslyšel. Co se týče Rumburku, tak je úplně směšné, tam jsem věnoval náměstka pro zdravotní péči od sebe ze Žatce, doktora Malého, protože to tam nikdo nebyl schopen odřídit. Díky mé aktivitě se ten Rumburk vůbec rozjel.