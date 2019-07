Nebezpečí zažehnáno. Jirkovská poliklinika vymění dosluhující rentgen za nový, pořízený městem. Využívaný bude v soukromé praxi, sami lékaři by ale miliony na něj neměli. Protože na přístroji závisí celá řada oddělení s tisíci pacienty a tím i sama poliklinika, zastupitelé na posledním zasedání rozhodli, že nákup pokryjí z městského rozpočtu. Odhadované náklady jsou 4,5 milionu korun.

„Nákup nového rentgenu pro polikliniku jsme zařadili jako investiční akci pro letošní rok,“ uvedla starostka Darina Kováčová (ANO). „Bylo to na základě všeobecné shody na minulém zastupitelstvu,“ dodala.

Také původní rentgen pořídilo město. Bylo to před osmi lety a s jeho zaplacením pomohli donátoři. V srpnu ale skončí smlouva, díky které hradila veškeré opravy servisní společnost. Další náklady by šly na vrub města a vzhledem ke stáří by narůstaly. Ba co hůř, bez přednostní servisní péče by rentgen mohl týdny stát, než by proběhly opravy. Kvůli této nejistotě by polikliniku s vysokou pravděpodobností opustil uznávaný a zavedený rentgenolog Milan Řehořek.

Pro pořízení nového rentgenu byli od počátku všichni zastupitelé, už na květnovém zasedání ale po radě žádali, aby ve spolupráci s rentgenologem a poliklinikou předložila možné varianty řešení. Na stole se ovšem objevila jediná, a to koupě.

Koupit nebo si zapůjčit

Zastupitel z opoziční ČSSD Petr Urban chtěl oproti tomu vědět, proč nezazněla varianta pořídit přístroj díky operativnímu leasingu. „Bavíme se o tom, že město pořídí za 4,5 milionu korun rentgen. Co budeme ale dělat v případě, že tu z nějakého důvodu rentgenolog skončí a přístroj nám zůstane?“ ptal se.

„Není lepší nějaká forma operativního leasingu, než si ho rovnou kupovat?“ namítal. V této souvislosti připomněl, že tentokrát s pořízením nepomáhají žádné příspěvky, a peníze, které rentgenolog odvádí formou nájmu, ročně dosahují zhruba 185 tisíc korun. Násobeno uplynulými osmi lety jde o zlomek pořizovací ceny.

Na to kontroval Jan Vaclík, který je zastupitelem za koaliční ODS a současně i jednatelem polikliniky. Možnost operativního leasingu zavrhl. „Rentgen bude zabudován do místnosti, stane se její součástí a má spoustu komponentů. Leasingové společnosti by se nevyplatilo ho třeba po třech letech zase rozebrat, bylo by to nákladné. Jedinou rozumnou možností je koupit přístroj, provozovat ho, a pokud by se něco stalo, pokusit se ho prodat nebo najít lékaře, který by ho dál provozoval,“ dodal. Ujistil také, že má od rentgenologa ústní závazek, že zůstane, pokud bude na poliklinice spolehlivý rentgen.

Pro koupi nového rentgenového přístroje nakonec hlasovali všichni zastupitelé. Jeho správcem bude společnost Městská majetková, která ho má stejně jako dosud pronajímat rentgenologovi. Zajistí také smluvní vztahy se servisní společností.

Budova polikliniky patří městu, o provoz se starají sami lékaři.