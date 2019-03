Jirkov /VIZUALIZACE/ – Zastupitelé vybírali ze tří variant, zvolili tu, která se náklady pohybuje uprostřed, a počítá s byty.

„Změňme ho, ať vypadá k světu,“ přálo si bývalé vedení Jirkova. „To nestačí, změňme ho radikálně,“ pobízeli ho architekti k většímu zásahu. „Vymysleli jste to draze, takhle by to nešlo,“ reagovalo na výsledek nové vedení. Otázkou jak moc a jak draze přestavět dům číslo 1561 na náměstí Dr. E. Beneše v Jirkově, se město zabývalo nejméně poslední dva roky. Zastupitelé rozhodli ve středu, kdy na mimořádném zasedání odhlasovali kompromisní variantu za 53,5 milionů korun.