Rodiče, jejichž vztahy jsou po rozchodu na bodu mrazu, ale spojují je děti, znesváření sousedé nebo kolegové. Ti a mnozí další se v případě sporů mohli dlouze dožadovat spravedlnosti u soudů, od ledna se jim v Chomutově otevřela ještě jedna možnost. Schůdné řešení jim pomáhá najít profesionální prostředník - mediátor.

Nejčastěji cestu do nově zřízené kanceláře v Husově ulici v Chomutově hledají rodiče dětí, kteří se rozešli a nemohou najít společnou řeč, když jde o výchovu potomků.

„Řeším případ, kdy maminka i tatínek chtějí tříletou dcerku výlučně do své péče. On žije několik set kilometrů daleko a dceru vídá jednou za čtrnáct dní asi tak na pět hodin, což mu nestačí. Rád by také, aby se vídala i s širší rodinou a s babičkou,“ popsala jeden z případů, na kterém pracuje, mediátorka Anna Beková. „Maminka, která se s malou po rozchodu vrátila do Chomutova, má naopak pocit, že je dcera příliš malá na to, aby cestovala takovou dálku,“ doplnila.

Při jedné z prvních mediací došlo k částečné dohodě. „Oba rodiče si promluvili a dohodli se, že příští víkend holčička stráví u táty. Pojede s ním vlakem, aby měla při cestování prostor,“ zmínila první dílčí úspěch. Mnohé další bude ještě potřeba dořešit: frekvenci návštěv, výchovné principy, kde bude dcerka trávit narozeniny, Vánoce a mnohé další.

Úkolem mediátora je, aby uklidnil rozjitřené emoce a pomohl dosáhnout oboustranně prospěšné a férové dohody. „Mediátor neříká, co má kdo dělat, a nevytváří si domněnky. Zprostředkovává rozhovor v neutrálním prostředí a vstupuje do něj otázkami,“ nastínila Beková. „Lidé, kteří se do té doby osočovali a dělali si naschvály, mají možnost se vyslechnout. Pochopit věc očima toho druhého. Je to náročné, lidé tu i pláčou,“ dodala.

Žádný rozsudek, ale dohoda

Byť je mediace placenou službou, mediátorka vidí užitek v tom, že některé problémy pomáhá řešit v násobně kratších termínech než soud, navíc v přátelštějším prostředí a bez tvrdých verdiktů. Výsledná dohoda je společnou prací všech. Následně může návrh stran schválit soud nebo ho potvrdit notář, čímž navíc získá sílu rozsudku.

Kromě bývalých manželů a partnerů se na odborníky obracejí i klienti, kteří řeší jiný typ sporu. „Například sousedé v případě, kdy byl jeden pozemek špatně zaměřený, a proto měli posunutý plot,“ uvedla pro představu.

Mediace Chomutov navázala spolupráci s okresním soudem, městskou policií v Chomutově a Kadani a odděleními sociálně právní ochrany dětí v obou městech. „Dosud tato služba v Chomutově chyběla. Jsme rádi, že ji můžeme našim klientům doporučovat,“ ocenila vedoucí odboru sociální péče chomutovského magistrátu Romana Horynová. „Služba by měla pomoci řešit spory rodičů o dítě, zvládat emoce mezi rodiči a pomoci najít konstruktivní řešení v zájmu další péče o děti,“ dodala.