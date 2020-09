Přehnané. Tak hodnotili mnozí rodiče dětí ze školy Na Příkopech rozhodnutí ředitele, že se roušky musí nosit i při vyučování. Platilo od 9. září, ačkoli ve škole nebyl žádný nakažený. Nespokojení rodiče žádali, aby se odvolalo a podepisovali petici za právo dětí volně dýchat, ředitel školy své nařízení zrušil ve čtvrtek ráno. Podle nejnovějšího vládního nařízení, ale budou roušky od 18. září při vyučování povinné s výjimkou prvního stupně.

Rozhodnutí, které bylo přísnější než dosavadní vládní nařízení, vadilo hlavně rodičům prvňáků. „Dětem není rozumět, špatně artikulují a ze zdravotního pohledu mi vadí, že po pěti hodinách mají v té roušce asi pěknou bakteriální spoušť,“ uvedla Marie D., která byla jednou ze signatářek petice.

Školáci údajně museli mít roušky i při tělocviku. „To mi přijde hrozně divné vzhledem k tomu, že ve fitku je lidé mít nemusí, proč tedy děti při tělocviku?“ podivovala se maminka dalšího prvňáka Kristýna Karpelová. „My máme benevolentní paní učitelku, která jim aspoň dovolí si roušku stáhnout pod nos. Pro zdraví dětí je tohle špatné, jako astmatička to vím dobře. Od doby, co se zavedly roušky, musím foukačku používat neustále,“ doplnila.

O zdraví svých dětí, které běžně žádné dýchací problémy nemají, měla obavu i autorka petice Hana Kořínková. „Když syn přišel domů, stěžoval si na dýchání a to je zdráv,“ přiblížila, jak vypadal první školní den s rouškami. „Stejně je to zbytečné, protože když sedí třicet dětí pět hodin v jedné místnosti, roušky si sundávají, aby se napily, nasvačily, nebo si vzaly jinou náhradní. To také nedělají s hlavou z okna, aby se nikdo ve třídě nenakazil,“ dodala.

Podle ministerstva zdravotnictví a inspekce školství přitom platí, že školy nemohou žákům nařizovat, aby nosili roušky i v hodinách, pokud se v nich nevyskytl covid. Jak potvrdila chomutovská hygienická stanice, ve škole Na Příkopech není nikdo pozitivní na Covid-19. „Jedno dítě bylo v karanténě, protože se dostalo do kontaktu s nakaženým, samo nemocné není a zůstává doma,“ uvedla ředitelka Zdeňka Trmalová.

Ředitel školy Miloslav Hons odmítl případ komentovat. „Od dnešních osmi hodin je rozhodnutí zrušeno, takže nemá význam se k tomu vyjadřovat,“ sdělil ve čtvrtek redakci Chomutovského deníku. Oznámení o zrušení bezpodmínečného nařízení je vylepené u vstupu do školy.

Podle náměstka chomutovského primátora Milana Märce, který má v gesci školství, v dalších chomutovských školách k přitvrzování nad rámec vládních opatření nedošlo. „Pan ředitel předběhl události. Řeknu jen, že bych to neudělal, zejména u mladších dětí je to zbytečné,“ poznamenal. „Situace se ale rapidně horší, žáci druhého stupně budou roušky nosit povinně i při výuce, ať se nám to líbí nebo ne,“ upozornil. Jde o čerstvé vládní nařízení.

Zastánci roušek proti tomu nic nemají, naopak. Větší riziko vidí v koronaviru než v rouškách. „Jeden z našich synů je astmatik, tudíž je v ohrožené skupině a je pro nás jedině dobře, jestliže všichni budou nosit roušky. Měli by je nosit i v chřipkovém období a být k sobě vzájemně ohleduplní,“ myslí si Chomutovanka Soňa Šímová.