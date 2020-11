Se zaklapnutím dveří na úřadě pro něj ale nic nekončí. V rámci neziskové organizace Anthericum se věnuje údržbě chráněných území, spolupracuje například na tvorbě a údržbě mokřadů a tůní.

Zdroj: Deník„Klima řešíme z hlediska sázení dřevin ve městě, kontroly jejich zdravotního stavu a případně kácení,“ zmínil v souvislosti s prací na odboru. „Nakoupili jsme zavlažovací vaky, které dáváme k čerstvě vysazeným stromům. To je nový přístup. Také do půdy dáváme granule. Pomáhají se zadržováním vody, aby se jí dostávalo co nejvíc ke kořenům a kolem kmenů necháváme vyšší trávu, odpar vody pak není tak velký,“ doplnil.

Odbor také řeší, aby nové budovy v průmyslových zónách ochlazovaly stěny porostlé popínavými rostlinami a vznikaly zelené střechy. „Loni při magistrátu vznikla komise, která vytvořila směrnici s doporučeními, jak by stavby a rekonstrukce měly probíhat. Součástí je také jak by město mělo nově přistupovat k zeleni a k sečení trávníků,“ doplnil Vošický.

Další jeho aktivity se pojí s neziskovkou Anthericum. „Je to latinský název bělozářky - rostliny, která roste na skalách, má málo vody a odolává vysokým teplotám,“ zmínil pro zajímavost. „Organizaci jsme vytvořili, abychom mohli naplňovat naše představy v terénu. Nejvíc se zaměřujeme na údržbu chráněných území, ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi vytváříme mokřady a tůně a staráme o ně. Například mokřady pravidelně sečeme, což je dobré pro vegetaci. Často tam jsou zvlášť chráněné druhy rostlin. Pravidelné sečení jednou v roce zajišťuje, aby vegetace nezarostla dřevinami a zároveň aby výpar vody nebyl tak velký, zadržovala se voda a mohli tam žít živočichové vázaní na vodu,“ vysvětlil. Jak dodal organizace na Chomutovsku také sází geograficky původní druhy ovocných dřevin.

Vztah k přírodě v něm rodina pěstovala od mala. Kořeny má v obci Březno u Chomutova. „Měl jsme dědu, který byl za první republiky zemědělec, ale po roce 1948 mu sebrali pole. Když jsem byl malý, chodili jsme na houby a on mi vyprávěl, jako se dříve hospodařilo v lese. Také mě bral na pole, vrátili mu je v 90. letech Jeho vztah k přírodě a myšlenky mě ovlivňovaly,“ prozradil Vošický.

Jeho kroky tak logicky směřovaly k práci, v níž se bude moct věnovat ochraně životního prostředí. „To byl můj sen. Je to tvůrčí práce, která mě baví,“ uzavřel.