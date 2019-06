Málokdo ví, že na okraji Chomutova stojí pobočka Výzkumného ústavu rostlinné výroby, která má svou „matku“ v Praze. Patří mezi čtrnáct stanic po celém Česku, jen ve dvou se ale zabývají vlastními výzkumnými úkoly, jednou z nich je právě ta chomutovská. Výzkumníci tam na pokusných polích pěstují fascinující rostliny: africký čirok, kanadskou sidu i postoloprtskou přesívku, učí zemědělce jak hospodařit ekologičtěji a co pěstovat, když je sucho.

Spolupracují také na záchranném programu Enzedra, díky kterému ve skanzenu Stará Ves u chomutovského zooparku vyroste pole a vesnická zahrádka s plodinami, které se v Krušných horách pěstovaly před více než stovkou let. Spolupracuje na něm výzkumný pracovník Roman Honzík.

Poodkryjte, čemu se ve výzkumném ústavu věnujete.

Naše pracoviště bylo původně zřízeno, abychom sledovali vliv životního prostředí na zemědělství. Když potom došlo po revoluci k výraznému zlepšení životního prostředí, začali jsme hledat další možnosti, jak se tu udržet. Začali jsme se tedy zabývat fytoenergetikou. Snažili jsme se vypěstovat rostliny, které by se daly využívat pro získávání energie, nebo i cenných farmaceutických látek, popřípadě takových, které se dají využít pro výrobu bioplynu nebo spalovat v kotlích.

Takže pomáháte lepšímu zemědělství?

Vytvořili jsme řešitelský tým trvale udržitelného zemědělství a obnovy krajiny. Sledujeme například optimalizaci využívání hnojiv a pesticidů, aby v půdě zůstávalo co nejméně reziduí herbicidů a nevyužitých živin, které mohou způsobovat tvorbu sinic ve vodách. Dostávají se smyvem do povrchových vod a ty pak způsobují to, že nejsou přehrady vhodné ke koupání.

Máte nějaký výstup, který je zvlášť důležitý nebo zajímavý?

Máme celou řadu metodik pro zemědělskou praxi. Například správného způsobu kompostování, pěstování některých plodin na výsypkách nebo na našich půdách, které jsou obtížně obdělavatelné a zatížené určitou kontaminací. Kromě toho se teď zabýváme aktuální záležitostí, a to projevy sucha a optimalizace osevního sledu. Vybíráme takové plodiny, které snesou projevy sucha, a zároveň se snažíme eliminovat vliv extrémních srážek, takže ověřujeme využití zelených pásů kolem polí. Když přijdou extrémní srážky, pás zabrání smyvu půdy a nemusí se odbahňovat celé vesnice.



Kde se vaše doporučení promítnou? Řídí se jimi zemědělci?

Jsou veřejně dostupná na stránkách ústavu a spolupracujeme s agrární komorou Mostecka i Chomutovska, které sdružují zemědělce. Problém je ale s tím, že zemědělci jsou tvorové konzervativní a než se u nich něco prosadí, jsou to tři roky až pět let neustálé práce a přesvědčování.

