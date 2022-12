„Bavíme se třeba o ženách,” usmívá se Radek Kirvej, majitel chomutovského Barber shopu v obchodním centru Central. Svůj podnik na této adrese vede déle než pět let a cestu si k němu našla široká klientela. Patří k ní podnikatelé, lékaři, policisté a vedle Čechů a Romů i Němci či Turci. Nejčastěji odcházejí s populárním střihem vlasů na „mariňáka”, tenkým knírkem ala „Maďar” a odvážnější i s mohutným zakrouceným knírem. Radek se tedy může považovat za úspěšného podnikatele, který si vybudoval jméno a zákazníci se k němu hrnou. Začátky ale byly svízelné.

„Jsem Rom, takže když mě lidé viděli s břitvou, nejdřív mi nevěřili,” zmínil. Mnohokrát se stalo, že se otočili ve dveřích a odešli. „Teprve když jsem na Facebooku vystavil certifikát z barber kurzu a přidával fotky střihů, obrátilo se to,” doplnil.

Lékařům dáme v Chomutově práci i domov, říká nový šéf chomutovské nemocnice

K myšlence, že by se mohl stát profesionálním holičem, Radka přivedla 12 let stará zkušenost z Velké Británie. „Viděl jsem tam Pákistánce a Turky, kteří měli barber shopy. Bylo to něco úplně jiného než holičství u nás, takže jsem za nimi chodil a ptal se,” prozradil.

Dříve na takové zaměstnání nemohl pomýšlet. Jako řada romských dětí prošel zvláštní školou a nevyučil se, takže v dospělosti nacházel práci jen jako kopáč nebo v technických službách. Limitovala ho i sluchová vada, která mu srážela sebevědomí.

Maminka byla kapitán

Po návratu z britských ostrovů se řemeslo zprvu učil podle videí a nakonec prošel barber kurzem. Naučil se nejen populární střihy vlasů a vousů, ale také masáže obličeje, úpravy obočí, jak opalovat chloupky v uších či jak se jich zbavit v nose. Nato otevřel první chomutovský Barber shop v Ruské ulici. Tehdy měl obchodní partnerku, po dvou letech se ale osamostatnil a přesunul se do Centralu. S podnikáním to však bylo složité, takže chtěl mnohokrát skončit. To ovšem nedovolila jeho maminka Terezie. „Každý den mě chodila kontrolovat. Ona byla kapitán,” zmínil s vděčností Radek. Svou maminku už pochoval.

Levné obědy, kroužkovné a řada úlev. Město pomůže nejohroženějším Chomutovanům

Největší ránu podnikání zasadila pandemie covidu, kvůli které živnostníci museli mít zavřené provozy. „Když to začalo, chtěl jsem úplně skončit. Vláda říkala, jak nám pomůže, skutečnost ale byla jiná. Kdybych tenkrát nezačal stříhat v garáži, byl bych s rodinou na mizině,” upozornil Radek.

Situaci nakonec ustál, podle svých slov se nemusel nikdy zadlužit. K výraznému vzestupu mu v posledních letech pomohl známý chomutovský herec Zdeněk Godla. Vybral si ho jako svého „dvorního” holiče, a aby nabral kontakty, bere ho s sebou na natáčení seriálů a pořadů, kde sám vystupuje.

Radek Kirvej, 40 let

Narodil se jako nejmladší z devíti dětí. Pochází z Jirkova, dnes ale žije s manželkou Patricií a malou dcerkou v jedné z vesnic na Chomutovsku. Jeho snem je zahrát si jako herec ve filmu. Je sponzorem a jedním z pěti aktérů rozjíždějícího se zábavného seriálu Socki na ruby. V čele projektu je Zdeněk Godla.