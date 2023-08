„Mám to jako zábavu,” usmívá se 69letý sedlák. „Umím kolem toho všechno. Poznám, když je dobytek březí, aniž bych do něj sáhl, telím jalovice, opravím si traktor, kombajn, co je potřeba svařím, zedničím. Umím udělat zabíjačku, konzervovat ovoce, zeleninu, maso nebo nadělat klobásy. Například pro Císařský den v Kadani jsem jich připravil padesát kilo,” pochlubil se zemědělec.