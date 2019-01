Chomutov - Motiv Kamila Sopka zdobí kampaň Rodinné stříbro, která finančně podporuje nejvýznamnější akce v Ústeckém kraji.

Rodinné stříbro Ústeckého kraje | Foto: Ústecký kraj

Malé srdíčko udělalo velkou díru do kraje. Na konci minulého týdne představili zástupci Ústeckého kraje nové logo projektu Rodinné Stříbro, který podporuje největší kulturní a sportovní akce v kraji. Autorem motivu je chomutovský grafik Kamil Sopko.

Sopko navrhl motiv, který vychází ze tvaru srdce. „Hledali jsme vhodnou symboliku, která by vyjadřovala pocit z rodinného štěstí, protože to si představujeme pod pojmem rodinné stříbro, říká Kamil Sopko, autor vítězného motivu. „Je to zjednodušené srdíčko, které zároveň připomíná i klíček, protože to, co máme rádi, chceme v srdci zamknout," pokračuje.

Logo na první pohled může působit stroze, podle Sopka to byl ale záměr. „Je to velmi čisté a jednoduché, protože motiv nebude sloužit jen jako grafika. Kraj by rád podle návrhu zhotovoval i upomínkové předměty, například brože a pro to byl potřeba jednoduchý návrh," uzavírá autor.

Bezkonkurenční záležitost

Návrh Kamila Sopka neměl konkurenci. „Sešlo se nám více návrhů, ale pan Sopko byl jasnou volbou. Patří k největším profíkům v kraji, navíc už pro nás vytvořil logo pro Olympiádu dětí a mládeže, které Český olympijský výbor vyhodnotil jako jedno z nejlepších v historii vůbec," říká mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová.

Projekt Rodinné stříbro se rozjel v loňském roce. Kraj vybral dvacet sedm významných kulturních i sportovních akcí, které podpořil devíti miliony korun. Mezi nejvýznamnější události patří třeba Žatecká dočesná, dožínky v Peruci nebo Děčínská kotva. Loňský rok nalákal stříbrný soubor celkem půl milionu návštěvníků. Za Chomutovsko se do výběru probojoval festival Klášterecké hudební prameny.