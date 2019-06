Stěžovali si na suchou trávu, a tak koupaliště zařídilo závlahový systém hospodárně napájený ze spodních vod. Přáli si bytelná lehátka a dostali je. V Kadani vyšli vstříc návštěvníkům plovárny a do sezóny ji vybavili dalšími novinkami. Také ale zdražili vstupné.

„Přidali jsme rozměrná dřevěná lehátka, na která se vejdou dva dospělí, případně i s dítětem. Bylo to jedno z přání návštěvníků,“ prozradil Dušan Kučera, jednatel společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, které areál spravuje. Velká lehátka jsou čtyři, celkem mohou příchozí využít na třicet lehátek.

Kdo si rozloží deku na trávě, už nebude mít otlačené tělo od ztvrdlé hlíny jako loni. Provozovatel zajistil i druhou etapu závlahy, takže jsou kolem bazénu měkké travnaté pásy. Protože jsou pod koupalištěm spodní vody, zabudoval tam podzemní nádrže, které jímají vodu, trysky ji pak rovnoměrně rozvádějí po trávníku.

Kvůli bezpečnosti jsou brodítka vybavená protiskluzovou fólií a třetina ze sta laviček po obvodu je vyměněná za bezúdržbové, které nevyžadují nátěr.

Poprvé po sedmi letech ale zdražilo vstupné. Dospělý zaplatí místo 40 korun 60 a rodina se dvěma dětmi místo stovky 150 korun. „Stále je to v porovnání s ostatními koupališti symbolická cena, když vezmeme v úvahu, že vodu za chladnějšího počasí vyhříváme. Plavecký bazén má setrvale 24 stupňů a brouzdaliště 28,“ nastínil jednatel.

Nejen proto je koupaliště vyhledávané. Loni například trhlo rekord v návštěvnosti, přes sezónu ho navštívilo na 52 tisíc lidí.

Tu nejzásadnější změnu, která se koupaliště týká, návštěvníci nepocítí letos, už teď se ale chystají první kroky.

Bazén dostane speciální kopulovitou střechu, aby byl zajištěný celoroční provoz. Výstavbu aquacentra za 100 a více milionů korun si totiž rozpočet osmnáctitisícového města nemůže dovolit.

„Rada už pověřila jednatele tepelného hospodářství, aby vypsal výběrové řízení na dodavatele. Když se ho podaří najít, což je poslední dobou problém, práce by mohly začít na podzim a skončit příští rok v květnu,“ načrtl starosta Kadaně Jiří Kulhánek. V polovině září by pak pracovníci mohli poprvé rozvinout nafukovací střechu a upevnit ji nad bazén. Podle plánů má přikrýt jen část s vodní plochou. Se šatnou ji spojí koridor, který bude možné na léto zase odkrýt.

Také hlavní budova, kde je zázemí a ubytovací část se sprchami, která je využitelná pro sportovní kluby, projde rekonstrukcí. Podle odhadu vyjde na 16 milionů, samotné zastřešení na dalších 10. Vše půjde z rozpočtu tepelného hospodářství. To je městskou organizací.

Rozdíl mezi náklady a vybraným vstupným má stejně jako dosud vykrývat město. To za loňskou sezónu doplácelo 1,2 milionu, proto se dá předpokládat, že do budoucna se bude jednat o násobně vyšší číslo. „Kolik to bude, zatím nikdo neví. Nejspíš půjde o miliony,“ připustil starosta. „Na druhou stranu je to vyhřívaná padesátka, která široko daleko není. Chomutov se jí zbytečně zbavil. Doufám, že sem nalákáme i plavce, kteří k nám mohou jezdit trénovat, a také školy,“ dodal.