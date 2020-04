To by byla další komplikace do už tak složité rodinné logistiky, kdy část rodin školáků musela zůstat doma za ošetřovné, aby je obstarala. Další se snaží skloubit home office s vařením a suplování školní výuky. Jenže když jsou máma a táta zaneprázdnění osmihodinovou pracovní dobou, nezbývá, než aby bylo dítko tiše v pokojíčku. Žádní kamarádi, žádné kroužky nebo možnost se vylítat venku s partou. Na řadu pak přichází počítač, televize či mobil.

Rodinám svitla naděje, že se školáci ještě před prázdninami na chvíli podívají do školy a připomenou si, co to vlastně je. Se všemi povinnostmi a také kamarády. Další nadějí byly tábory. Děti by se konečně vyřádily venku s dětmi a něco nového se naučily. Jenže to by se všechny tábory, se kterými rodiče počítali, musely uskutečnit. A to je právě velká neznámá. Tápou nejen rodiče, ale i domy dětí a mládeže a další pořadatelé.

Pro rodiny by byla velká úleva, kdyby se tábory rozjely v červenci, byť za nějakých podmínek. Jak jinak také pokrýt dva měsíce s několikatýdenní dovolenou, kdy je hlídání u babiček tabu?

Jestliže v předešlých letech rodiče řešili dilema, jestli poslat dítko na indiánský, filmový tábor, anebo ve stylu Minecraft, teď je nevětší starostí, aby nějaké byly. Kéž se rozjedou jako vždy. V létě děti stejně nikdo v panelácích neudrží, tak ať jsou v přírodě a rodičům skončí schizofrenní situace.