Chomutov - V Chomutově schválili nová pravidla pro podporu volného času dětí. Rodiče ušetří díky „poukázce" od města. Ročně to dělá celých tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Archiv

Chodí vaše dítě na ping pong, flétnu, tancování, kreslení…? Pokud jste z Chomutova, můžete za kroužky či tréninky ušetřit. Město bude totiž rozdávat „poukázky", které mohou rodiče využít právě při platbě za kroužkovné.

Jak to bude

V praxi to bude fungovat tak, že rodiče předloží poukaz organizaci, do které jejich dítě chodí. A ta mu díky tomu sníží kroužkovné. Město pak podle počtu poukazů proplatí klubu či organizaci příslušnou částku. Nový program už schválili zastupitelé.

U každého dítěte mohou rodiče využít jen jeden poukaz za pololetí. S tím, že jde o pololetí školního roku, nikoli kalendářního. Je jedno, u jaké organizace či klubu. „Sleva bude platit u všech zájmových, sportovních, kulturních a vzdělávacích organizací ve městě," přitakává náměstek primátora Marian Bystroň.

Poukázka na 500

Pololetní poukaz má hodnotu pěti set korun a příspěvek platí pro děti a mládež od 6 do 18 let s trvalým bydlištěm v Chomutově. Těch je ve městě zhruba šest tisíc.

Formuláře chce město rozdat již v září všem dětem na základních školách, středoškoláci či jejich rodiče si o něj budou moci požádat elektronicky.

Více kroužků

Chomutov tím chce nejen pomoci rodičům a dětem, ale také rozšířit nabídku kroužků na sídlištích. „Nabídka v centru je pestrá, v okrajových částech města je to ale jiné," říká Bystroň. „Je to příležitost třeba pro základní školy, které by mohly pořádat více kroužků, do nichž by rodiče díky příspěvku mohli děti posílat," doplňuje (více v rozhovoru dole).

Šest milionů

Město má na projekt vyčleněno šest milionů ročně, tedy na každé pololetí tři miliony. Částečně do něj zastupitelé přesunuli peníze z dosavadního programu na podporu sportu a část je nově uvolněná z rozpočtu.

Poprvé budou moci rodiče poukázku využít již během tohoto září.

ROZHOVOR S MARIANEM BYSTROŇEM, NÁMĚSTKEM PRIMÁTORA

Nový program jste předkládal Vy, jaký je jeho cíl?

Pro nás je důležité, aby všechny děti měly možnost nějaké kroužky navštěvovat. Nedělám si iluze, že všechny teď začnou někam chodit a tím se zásadně změní jejich osud. Nechci sklouznout do nějaké laciné vize, jakože zatímco teď chodí některé děti v partách rozbíjet okna, od září začnou všechny sportovat. Tak to nebude. Ale třeba se ta situace trochu posune. Máme díky tomu šanci pozvat do těch kroužků část dětí, které doteď nikam nechodily.



Teď tu možnost nemají?

Představte si, že třeba na Zadních Vinohradech vytvoříte super sportovní oddíl. Část dětí do něj chodit bude, na druhou stranu ze sídlišť je to daleko a část lidí řeší třeba i náklady na dopravu. Takže chceme rozšířit nabídku kroužků i na periferie, mohou se toho chytit třeba školy a začít pořádat své kroužky.



Jak to bude probíhat? Rodič přijde do klubu s poukazem a oni mu automaticky sleví pětistovku?

My nemůžeme organizacím či klubům nařizovat, jak to mají administrativně vyřešit. Jsou možné dvě varianty. Buď vám mohou tu pětistovku rovnou odpustit nebo můžou vybrat celé kroužkovné a peníze vracet až poté, co je dostanou od města.



Je to projekt města, co když se kluby rozhodnou, že poukazy akceptovat nebudou?

Samozřejmě je akceptovat nemusí. Je to jen na jejich rozhodnutí. Na druhou stranu očekávám rozumnou spolupráci, náš záměr je jasný a já v něm nevidím žádnou kontraverzi. Uznávám, že s tím mohou mít nějakou administrativu navíc, ale nevidím ji jako extrémní. Chceme v podstatě jen seznam členů, kteří žádají. A také nějakou historii organizace. Ale to není nic, co by už teď nepředkládali, když žádají o dotace. Chceme tím jen zabránit tomu, aby si někdo nezaložil fiktivní kroužek, do kterého si napíše děti za čtyř paneláků a od města vyinkasuje peníze. (jd)