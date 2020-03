Chomutovský rodič Martin Jíra a jeho manželka mají děti už ve věku, kdy se je nebojí nechat samotné doma a chodí oba do práce. S žáky druhého stupně se ale každý večer učí a probírají úkoly zadané učiteli pro domácí výuku. Zátěž je to podle nich obrovská. „Přijde mi, jako by všechnu práci hodili ze sebe na nás,“ rozčiluje se Jíra.

„Úkoly dostanou děti, ale my taky. Naučte je tohle, pak je vyfoťte, podepište a oskenujte do konkrétního data a hodiny test a další a další příkazy,“ vyjmenovává otec školáků. „Když nám přišel naposledy úkol, ať s holkou vymyslíme choreografii a natrénujeme cvičební sestavu na oblíbenou hudbu, bouchnul jsem a řekl jsem učitelce, že raději holku natočím, jak dělá třicet angličáků,“ popisuje Chomutovan.

Není sám, na sociálních sítích se to rozčilenými a unavenými rodiči, kteří tasí podobná zadání ze škol napříč okresem, jen hemží. A učiteli, kteří se brání, že dělají maximum, co v současné situaci lze, také. „Nezlobte se na mě, ale vesměs jsou to všechno nářky rodičů, kteří se dětem a jejich škole věnovali akorát na třídních schůzkách,“ odráží kritiku Andrea Jirmanová. „Copak vás během roku nezajímá, když má dítě vytvořit nějaký výrobek? Neukazuje vám, jak dělá kotrmelec, výmyk?“ ptá se rozčilená pedagožka.

„Sami máme s přípravou co dělat. Až se děti vrátí do škol každé jinak připravené, bude to na Chocholouška. A to už nám pomáhat nebudete, to už bude jen kritika, že děti nic neumíme naučit,“ doplňuje učitelka ve vláknu vyhrocené diskuze na sociální síti.

Smířlivěji celou situaci vidí učitelka Anna Mansfeldová. „Je to extrémně těžká situace pro obě strany. Nikdo to nikdy nezažil a ani jedna strana neví, co přesně teď dělat. Musíme to ale pro děti obě skupiny zvládnout,“ říká. Sama zatím posílá práci svým žákům každý den podle běžného rozvrhu a přípravy. Na rodiče ale ohledy bere a pravidelně s nimi množství práce konzultuje.

„Učitelé, kteří dětem posílají práci, ji musí volit tak, aby ji děti byly schopné udělat samy. Či jen s malou dopomocí,“ myslí si učitelka. „Snažím se zadat množství práce, které si myslím, že by děti za těch pětačtyřicet minut stihly. Jiné dny třeba uberu a posílám jim odkazy na internet, kde si mohou procvičovat a rodiče k tomu vůbec nepotřebují,“ popisuje Mansfeldová.

Někteří rodiče navrhují, aby se po dobu, kdy jsou uzavřené školy, nevyučovaly některé předměty. Že by mohlo dojít ke zúžení učiva, nevylučuje ani samotný ministr školství Robert Plaga. „Chtěl bych poprosit učitele, aby nyní, když víme, že ta opatření budou trvat delší dobu, společně s řediteli škol sestavili plán a v následujících týdnech se soustředili na především profilující předměty. Skutečně je potřeba brát ohled i na to, jaká situace je v těch rodinách, co vše je zvladatelné, zvlášť v týdnech, které nás čekají,“ řekl na pondělní tiskové konferenci. Vláda zatím počítá s tím, že by se děti měly do školních lavic vrátit ve druhé polovině května.