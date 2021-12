Červen

Na Chomutovsku plánují přeměnu lomu ČSA

Takto může v budoucnu vypadat území dnešního lomu ČSA.Zdroj: Sev.en Energy

Smart sídelní celky u Vysoké Pece a Horního Jiřetína, mezi nimi ostroh s aquaponickými farmami a směrem od Mostu chytré průmyslové zóny. Uprostřed toho všeho ohromné jezero a plochy, které si postupně bude brát příroda zpět. Do vytěžení poslední tuny uhlí před územními limity zbývají ve velkolomu ČSA zhruba tři roky. Proto skupina Sev.en Energy plánuje přeměnu těžebního území v moderní region. Náklady půjdou do miliard korun.

