Slunečné počasí a krásy podzimu nebyly tím jediným, co přilákalo v sobotu 23. října řadu lidí na Kamencové jezero v Chomutově. Hlavním důvodem bylo zahájení sezóny otužování.

Areál jezera podle pořadatelů přilákal odhadem 120 lidí, kteří se přišli ponořit do vody s teplotou okolo desti stupňů Celsia. Začátečníkům přímo u vody poradili zkušení mentoři, jak se správně začít otužovat. Na odvážné plavce pak na břehu čekal teplý čaj a svařák. Místní otužilci také navrhují vylepšení celého areálu, hodila by se jim například sauna na břehu jezera nebo přímo na hlavním mole. Tak se to třeba v budoucnu promění v realizovaný projekt, který zvýší zájem o jezero i mimo hlavní letní sezónu. Otevřený areál využili i další lidé k procházce nebo proběhnutí v celém areálu. Otužilce doprovodila svým vystoupením i místní písničkářka s manželem.