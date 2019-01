Chomutovsko – Řidiči, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný v letech 2001 až 2004, se budou muset postarat o jeho výměnu.

Ilustrační foto | Foto: Michal Bílek

K přepážkám na magistrátu by mělo zamířit na pět tisíc držitelů těchto dokladů. Povinná výměna začíná už v pondělí 1. srpna, jak praví novela zákona o silničním provozu.



Majitelé průkazů vydaných někdejšími okresními úřady v době od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002, si mají obstarat výměnu za nový nejpozději do konce tohoto roku. Lhůta se jim o rok zkrátila.



Kdo vlastní řidičský průkaz vydaný od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004, tomu termín vyprší až koncem příštího roku.



Při posledním cyklu výměny řidičských průkazů chomutovský magistrát vyšel vstříc řidičům žíjícím na sídlištích a nechal zřídit detašované pracoviště při Městském úřadě v Jirkově. Nápor žadatelů o výměnu se díky tomu rozdělil. „Předpokládáme, že tentokrát potřeba zřídit detašované pracoviště nevznikne,“ informovala Marie Křenová z kanceláře primátora. „V tomto, již třetím cyklu, se totiž mění zhruba polovina řidičských průkazů než posledně, kdy jich mělo být vyměněno 9600,“doplnila pracovnice.



V minulém cyklu si přišlo vyměnit řidičský průkaz o dvacet procent řidičů méně, než předpokládalo ministerstvo dopravy. „Stejnou, zhruba dvacetiprocentní odchylku, předpokládáme i tentokrát. Jinými slovy očekáváme, že vyměníme zhruba 4 100 průkazů,“ podotkla Křenová.