K překvapivé situaci došlo v Perštejně, kde poslední říjnový den rezignoval starosta Jiří Rejmann. Obec s více než 1100 obyvateli teď bude nejméně dva týdny bez nejvyššího představitele. Nového starostu by měli zastupitelé volit na zasedání za dva týdny.

Jiří Rejmann byl starostou Perštejna téměř devět let. Důvody své rezignace přiblížil v emotivním vyjádření na oficiálním webu obce.

„K jedné z mých milých povinností patřila účast na vítání prvňáčků a rozloučení s deváťáky. Těm všem a nejen jim jsem se vždy krátce snažil ukázat, že život si máme užívat, a že je plný příležitostí k radosti a prožívání všeho toho, co nám nabízí. Po určité době stále častějších impulsů jsem si uvědomil, že už to při mé službě naší obci nedokážu, a že by tento stav nebyl dlouhodobě prospěšný ani obci, ani mně osobně,“ přiblížil svůj postoj.

Zároveň ujistil, že jeho zájem o další dění v Perštejně trvá a nadále chce pracovat v roli člena zastupitelstva. „Budu s kolegy dál spolupracovat a s využitím získaných zkušeností a znalostí podporovat další rozvoj obce, který jsme v předchozích letech úspěšně rozproudili,“ uvedl.

Jeho rezignace přišla zhruba měsíc po zasedání zastupitelstva, které se v závěru neslo v napjaté atmosféře.

Ve vedení Perštejna je sedm zastupitelů z pěti uskupení. Jiří Rejmann a Jan Perout zastupují sdružení Občané za Perštejn lepší, místostarosta Martin Srbecký a Radek Wolf PRO Perštejn a přilehlé obce, Václav Oršuliak Dycky společně a Strana soukromníků ČR, Zdeněk Kovalík Sdružení pro Perštejn a okolí a Pavel Štětina ODS.

Podle místostarosty Srbeckého nebudou až do zvolení nového starosty podnikána závažná rozhodnutí. „Nový starosta by měl být volen 15. listopadu na zastupitelstvu,“ informoval.

