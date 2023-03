Restaurace patřila k oblíbeným podnikům. Její kuchaři připravovali každý den čerstvou pizzu v kamenné peci na dřevo. Lidé tam chodili na obědy a večeře nebo třeba jen na kávu a něco malého k snědku. Pořádaly se tam firemní a vánoční večírky, rozlučky se svobodou a narozeninové oslavy. Pohoštění zajišťovala restaurace také formou cateringu. Každé léto lákala k posezení její předzahrádka v podloubí.

Co bylo podle šéfa podniku Martina Veselého tou poslední kapkou, že se rozhodl zavřít? „Bylo toho od každého trochu. Přišel covid, do toho válka na Ukrajině, zdražení energií a tak dále. Bylo to jedno s druhým,“ zkonstatoval. „Lidé chodí obecně do restaurací méně, v zimě je to horší, dobré je to spíše v létě. Tržby ale klesly tak, že jsem si řekli: ‚takhle už ne‘,“ dodal. Budovu nevlastní, patří do majetku společnosti Milenium 3000. Proto ukončil pronájem a v polovině března prostory vyklidil.

Není to první známý podnik, který z náměstí 1. máje zmizel. Před několika lety zavřela například vyhlášená Pizzerie u Ignáce, dva obchody se značkovým oblečením a za covidu odešel Baťa. Jestliže lidé náměstí hodnotili jako „mrtvé“, teď mají o důvod méně ho navštěvovat.

Lidé mluví o městu duchů

Zavření podniku i stav náměstí Chomutované hojně komentují na sociálních sítích. „Tak to je veliká škoda. Když restaurace v centru, bylo to vždy Grande,“ uvedla Gabriela Filipovičová. „Město duchů, bohužel tu už nebude nic, jen kebab a Vietnamci,“ zhodnotil Jiří Kemr.

Problém s pustnoucím centrem má řada dalších měst. Už dříve ho nastartovala velká obchodní centra, která nabízejí jídlo, širokou škálu zboží, služeb a leckdy i zábavy, a zákazníky stahují k sobě. Potíže posledních dvou let tento trend pouze zdůraznily.

Některá z měst se s ním snaží aktivně bojovat. Například sousední Kadaň zavedla dotace pro inovativní podnikání, aby podpořila živnostníky v centru. Letos mezi ně rozdělí celkem 800 tisíc korun. První dotace město přidělilo například masážnímu salonu na zavedení zdraví prospěšných lymfodrenáží a restauraci v centru na vybavení kuchyně.

Chomutov sice nemá speciální program pro živnostníky, snaží se je ale podporovat jinými způsoby. Předzahrádky restaurací jsou osvobozeny od poplatků za užívání veřejného prostranství a město má také dotační titul pro architektonicky a urbanisticky hodnotné budovy. Ten je však využitelný jen pro vlastníky nemovitostí.

„V přípravě je dotační titul na odstranění reklamního smogu – je i v letošním roce rozpočtovaný, ale zatím nejsou pravidla regulace,“ podotkla mluvčí magistrátu Marie Heřmanová.