Může za to nařízení vlády, které od půlnoci z pondělí na úterý stanovuje povinné nošení respirátorů FFP2, nanoroušek či dvou chirurgických roušek například v hromadné dopravě či obchodech.

„Respirátory vůbec nejsou, od neděle nemáme ani jeden. Objednat je nemůžeme, lékárenská distribuce je nemá už delší dobu. Musíme obvolávat internetové obchody. Ani u českých, ani u čínských respirátorů ale nevědí, zda jsou schopni dodávky zajistit,“ potvrdila v pondělí Miroslava Čapková z litoměřické Lékárny Orchidej.

Vláda vyhlásila nové nařízení na konci minulého týdne, do té doby podle lékárnice lidé o respirátory nejevili přílišný zájem. „Za 38 korun byl pro lidi drahý. Teď by za něj klidně dali stovku. I na internetu šly ceny respirátorů obrovsky nahoru,“ připomněla Čapková, která celé nařízení vnímá jako nedomyšlené. „Velká část národa nemá šanci respirátor získat. Měla by se nechat přechodná doba a zjistit v terénu, jaké jsou vůbec možnosti,“ doplnila.

K nařízení vedla ministerstvo zdravotnictví nelepšící se situace ohledně šíření nákazy koronaviru. „Došlo ke zhoršení situace, hlavně z pohledu počtu pacientů v nemocnicích a na JIP. Z tohoto důvodu bude nařízeno používání FFP2 respirátorů, nanoroušek, případně dvou na sobě nasazených chirurgických roušek v místech, kde je větší kumulace lidí - obchody, MHD, nemocnice a další," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný s tím, že dvě roušky mohou být řešením, než si občané seženou respirátor.