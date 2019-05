Jirkov – Lékaři si nemohou dovolit koupi nového přístroje ani generální opravu, zřejmě pomůže město.

Poliklinika v Jirkově | Foto: MÚ Jirkov

Aby byla poliklinika co nejlépe vybavená, pořídilo pro ni město Jirkov před osmi lety špičkový rentgen. Ten ale dosluhuje. V srpnu navíc vyprší smlouva s firmou, která ho instalovala a hradila veškeré servisní práce. Pokud by se přístroj poté porouchal, bylo by v ohrožení několik lékařských oddělení a tím i poliklinika jako celek. Město se proto snaží situaci co nejrychleji vyřešit.