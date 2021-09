/FOTO/ Začínal v chomutovské mannesmance jako valcíř, s kovy ale umí zacházet i na jiné způsoby. Jako strojní zámečník je Miroslav Ogáseanu v podstatě univerzálním řemeslníkem, který dokáže opravit zemědělské stroje, vracet lesk veteránům, vytvářet sluneční hodiny a navrch i vymýšlet průmyslové vzory. To vše ve své zámečnické dílně ve Vitčicích, které patří k Veliké Vsi na Chomutovsku. Do budoucna v ní plánuje i vlastní minimuzeum veteránů.

Miroslav Ogáseanu ve své dílně ve Vitčicích. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

„Veterány dělám poslední dva tři roky,“ oznamuje všeuměl, když otevírá dveře do garáže se svými nablýskanými motocykly. Mezi nimi je zástupce československých mopedů Jawetta, vyráběných jen krátce na přelomu 50. a 60. let, nebo Stadion, což byl vůbec první tuzemský moped. „Problém je jen, že až na jednu nemá žádná papíry, takže nesmí na silnici, i když jsem je zprovoznil. Veteránských jízd tu také moc není, takže mám tyhle stroje hlavně na kochání,“ dodal. To chce dopřát i veřejnosti, proto plánuje při své dílně menší muzeum.