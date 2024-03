Chodníky v ulici se o metr rozšíří na úkor silnice, avšak ve prospěch chodců, kteří se tak budou cítit komfortněji. Na druhou stranu tam ale řidiči najdou o třicet podélných parkovacích stání více. Sama silnice nebude upravená jen na povrchu, obnovou projdou všechny její konstrukční vrstvy, což má zaručit, že vydrží další desítky let. Ulici mají lemovat také řady vzrostlých stromů.

Jak by měla zhruba kilometr dlouhá ulice v blízké budoucnosti vypadat, pro město navrhla společnost Advisia. Ta projektuje, dodává a řídí dopravní stavby všech typů. Pracovala například na několika parkovacích domech v Praze, řešila komunikace v celém areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, nové náměstí v Peci pod Sněžkou a řadu silničních staveb.

Školní ulice v Chomutově má mít v jejím podání živější a zelenější vzhled. Zajímavým detailem je například využití tří druhů dlažeb, které mají ladit s domy v jednotlivých částech ulice.

„Inspirovali jsme se pražskými ulicemi, které se v současnosti takto rekonstruují a kde se tyto druhy dlažeb používají,“ nastínil jednatel Robert Weisz. „Liší se strukturou i barevností,“ doplnil.

Na výsledek jsou Chomutované zvědaví. „Líbí se mi, že tu má být daleko více stromů. Jako dítě jsem tudy chodívala do školy a pamatuji si tu záplavu růžových stromů na jaře. Tuším, že to byly třešně,“ uvedla Martina Bucorová, která bydlí nedaleko. „S touto ulicí mám spojeno hodně. Bydlel tu dědeček. Je mi líto, že dnes nevypadá, jak by mohla. Je taková nijaká,“ zhodnotila.

„Návrh už jsem viděla. Na první pohled na mě působil moderně i uvolněně jako některé ulice v Praze, což mě zaujalo,“ zmínila Veronika Šalounová.

Záměr má ale i své odpůrce, kteří by raději, aby město investovalo do jiných oblastí. „Když jsem se dozvěděl, co tady má být, byl jsem vzteky bez sebe,“ reagoval osmdesátník, který údajně bydlí v městském bytě v ulici Vršovců. Ta na Školní ulici přímo navazuje. „Tam opadává omítka a město to opomíjí, přitom je to příjezdová ulice na náměstí. Zato tady se bude dělat dlažba podle toho, jaký má kdo barák,“ rozčílil se senior.

Rozsáhlá proměna ulice si vyžádá spoustu času a trpělivosti místních lidí. Provázet ji budou uzavírky. Práce jsou naplánované na etapy až do roku 2026.

Také dnes je ulice v jedné své části rozkopaná a neprůjezdná. Vodohospodáři tam totiž obnovují rozvody kanalizace a vodovodu. Právě kvůli jejich plánovaným zásahům se město do modernizace ulice nepouštělo v uplynulých letech. Vystřídá je ale letos na jaře.

