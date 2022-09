Malá horská víska má jen kolem 250 obyvatel. Podle iniciátorů referenda nebyly dotčené lokality z hlediska technické vybavenosti připravené. “Nepříznivý dopad na život v obci by spočíval zejména v enormním nárůstu požadavků na dodávku pitné vody ze stávajících omezených zdrojů a nevyřešeném způsobu čištění odpadních vod,” vysvětlili na webových stránkách obce. “Navrhovaná zástavba kromě toho představuje hrubý zásah do charakteru krajiny, měla by velmi negativní dopad na přírodu v bezprostředním okolí obce I na celkový krajinný ráz,” zdůvodnili dále.