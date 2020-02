Když Jitka Stasinka Slivoňová před sedmi lety nastupovala na místo ředitelky Základní umělecké školy Klementa Slavického v Kadani, patřila mezi nejmladší ředitelky základních uměleckých škol v kraji. Do školy, kam chodila jako žákyně, se po letech vrátila jako ředitelka.

Kromě dětí ve škole vede k hudbě i své dva sny a manžela. Sama je ale učit odmítá, nechce být zároveň matkou, resp. manželkou a současně učitelkou. „Upřímně říkám, že bych na to neměla trpělivost. Vím, že by tam ta role učitele nebyla jen rolí učitele, pletla by se tam i role matky, resp. manželky,“ říká v rozhovoru pro týdeník Chomutovsko.

Vyučujete hru na klavír, ovládáte hru ještě na nějaké jiné hudební nástroje?

Neřekla bych. Tedy ne tak, abych je mohla vyučovat. Snažila jsem se hrát na violoncello, takže ovládám základy hry na tento nástroj. A jako dítě jsem se učila na zobcovou flétnu. Tu bych taky ještě zvládla.

Patřila jste mezi děti, kterým hru na nástroj nařídili rodiče, anebo jste chtěla hrát sama od sebe?

Myslím, že je to tak půl na půl. Vždycky jsme v rodině měli umělecké směřování. Babička například malovala. Já jsem ve škole docela dobře zpívala a vždycky jsem chtěla hrát na klavír. V tom mě rodiče podporovaly. Začala jsem hrát docela pozdě, až v devíti letech. Což je dnes už méně časté. Děti dnes začínají hrát na hudební nástroje hodně brzo.

Rozhodujícím okamžikem malých hudebníků je puberta. Značná část dětí v tomto období přestává na nástroj hrát a věnuje se raději kamarádům a jiné zábavě, byť toho v pozdějším věku litují. Vy jste podobné situace nezažila?

Mě to asi potkalo později, zřejmě jsem měla zamrzlou pubertu (smích). Pamatuji si slova mojí paní učitelky tady v Kadani, že když nastoupím na konzervatoř, že je to obrovská řehole, že je to náročné a vyžaduje to vytrvalost. Její slova mě ale vůbec neodradila. Byla jsem jako deváťák odhodlaná hrát na klavír a podřídit tomu všechno. Krize přišla až po maturitě na konzervatoři. Cítila jsem se zahlcená uměním. Tehdy jsem si uvědomila, že nechci být profesionální hráč na klavír.

Inklinovala jste od dětství až po konec studií jen k vážné hudbě anebo jste chvílemi zatoužila i po jiných žánrech?

Maminka mi v dětství pouštěla často vážnou hudbu. Dokonce jsem na vážnou hudbu namísto budíku vstávala do školy. Později jsem si oblíbila samozřejmě i jiné žánry. Mám ráda jazz, funky, rock i beat. Nevyhýbám se ani současné populární hudbě, která se hraje v rádiích. V pubertě jsem chvíli poslouchala chlapecké kapely. A měla jsem dokonce i metalové období. Jezdila jsem na koncerty metalových kapel! K čemu si ale ještě chci dojít je opera. K tomuto žánru musím asi ještě trochu „dospět“.

Máte dvě děti, chlapce, vedete je k hudbě?

Ano. Starší syn chodí na klavír a na klarinet, mladšímu synovi bude pět let, je to ještě malý čertík. Vzhledem k tomu, že slyší, jak se doma hraje, tak se taky snaží si občas vyťukat nějaký rytmus. Takže já hraji na klavír, můj syn hraje na klavír a klarinet a teď se k nám přidal i manžel, který se učí na klavír.

Takže se doma dohadujete, kdo bude zrovna cvičit a zabere si pro sebe klavír?

Ano, občas. (smích)

Manžela jste ke hře na klavír donutila, anebo ho to napadlo samotného?

Určitě to nebylo z donucení. Chtěl to sám od sebe. Vždy se to prý chtěl naučit. Myslím, že ho na tom láká i to, že se může společně učit se starším synem. A tím, že syn hraje i na klarinet, tak mohou hrát spolu.

Předpokládám, že oba učíte na klavír vy sama?

Kdepak, to jsem přehodila na jiné. Upřímně říkám, že bych na to neměla trpělivost. Vím, že by tam ta role učitele nebyla jen rolí učitele, pletla by se tam i role matky, resp. manželky. A to si nemyslím, že je úplně ideální. Navíc mám tady ve škole skvělé kolegy, kterým zcela důvěřuji. Manžel i syn proto chodí k učitelům naší školy.

Na druhou stranu byste mohla manžela vydírat tím, že dokud se nenaučí pořádně stupnice, nedostane večeři.

To asi mohla, ale takhle to u nás nefunguje (vysvětlení: často doma vaří právě manžel).

Učíte hru na klavír a zároveň jste manažerka v čele základní umělecké školy. Je práce ředitelky ve srovnání s učitelem více kreativní a umožňuje více improvizace nebo je to naopak?

Myslím si, že učení je hodně kreativní. Je ale pravda, že můžete snadno upadnout do jakési rutiny. Kdežto řízení školy je úplně jiný svět. Úplně improvizovat se při vedení školy nedá. Jistý prostor pro kreativitu tu ale přeci jen je. Líbí se mi, že se můžete podílet na tom, jak se škola bude profilovat.

Na první pohled se zdá, že učit děti malovat, zpívat a hrát na hudební nástroje nemůže podléhat jakýmkoli trendům. Přesto, posunul se nějak způsob výuky od dob, kdy jste na této škole byla ještě žačkou?

Hodně se změnilo. Hlavně v chápání základní umělecké školy samotnými rodiči. Před patnácti lety se dalo říct, že dost dětí bude po skončení zušky pokračovat ve studiu uměleckého oboru například na konzervatoři. Dnes je základní umělecká škola pro řadu rodičů na úrovni volnočasového kroužku. Ve srovnání s dobou třeba před dvaceti lety mají dnes základní umělecké školy větší svobodu v sestavování výukových plánů, v tom, jakým způsobem chtějí učit. Navíc bych řekla, že školy dnes více dbají na osobnost a individualitu dětí. Ta naše aspoň určitě!

Pamatuji se, že při učení na klavír mě spolehlivě odrazovala od nástroje teorie. Stejnou zkušenost mám i u své dcery, která chodila rok do zuš na malování a po roce teorie skončila, protože jí to zkrátka nebavilo. Dbáte i vy na teoretické vzdělávání?

Nauka je nutná. O tom jsem přesvědčená. Je ale důležité, jakou formou je dětem předkládána. Neměla by být nudnou teorií, ale měla by hravě a zábavně splynout s praxí. Hudební nauka má navíc ještě jeden důležitý prvek. Děti jsou při ní v kolektivu. Když se učí na nástroj, je 45 minut žák jen s učitelem. Při teorii jsou děti pohromadě. Sdílí tam mezi sebou to, co jim jde i to, co jim nejde. Baví se o tom. Navzájem se od sebe učí. Hudební nauka je pro tento proces ideální příležitostí.

Hra na hudební nástroj vyžaduje obzvláště v dětství disciplínu, odříkání a trpělivost. Podle dětských psychologů dnes tyto vlastnosti často dětem chybí, protože je nikdo nenutí překonávat překážky. Jaké vy máte zkušenosti s tím, jak děti chtějí cvičit a jak se vyrovnávají s tím, že jim něco nejde hned a na poprvé?

Máme zkušenosti s tím, že děti během studia zjistí, že hra na nástroj není úplně to, co chtějí. Někteří z nich proto odchází. Na druhou stranu nemám pocit, že děti, které sem chodí, mají problém s překonáváním překážek. Naopak bych řekla, že pro děti je hra na nástroj skvělou průpravou. Děti hlavně nesmí některé nezdary vnímat jako nepřekonatelné překážky. Musí si být vědomé chyby, kterou dělají při hře na nástroj nebo v rámci jiné tvůrčí činnosti ostatních oborů. Zároveň jim ale musíme ukázat, že existuje několik cest, jak úspěchu dosáhnout, jak chybu uchopit jako výzvu a překážku zdolat. Jen omílat stále dokola, že člověku něco nejde, by udolalo každého. Je nutné, aby se dítě chybami učilo a posouvalo dál. Chybu jako takovou přijalo jako součást tvůrčího procesu a nemělo z ní strach. Učíme děti, že něco umět, je věcí trpělivosti, vůle a osobního přístupu. Když něco nejde, je nutné se o to snažit ještě víc.

Trávíte téměř veškerý čas hudbou a vedením školy. Zbývá vám při tom chvíle ještě na nějaké koníčky a záliby?

Nejsem typ, který by měl za koníčka pečení, vaření nebo práci na zahrádce. Když mám čas, ráda běhám. Například s naším psem, který je v tomto ohledu skvělý parťák. Rádi jezdíme na rodinné výlety. S oblibou čtu odbornou literaturu, ráda studuji nové obory. Chtěla bych třeba ještě studovat pedagogiku nebo psychologii.

Jitka Stasinka Slivňová

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (obory Školský management a Management vzdělávání).

Absolventka Konzervatoře v Teplicích (hra na klavír).

Od roku 2013 ředitelka ZUŠ Klementa Slavického v Kadani. Je vdaná, má 2 děti.

Jan Beneš