Od živých miminek jsou takřka k nerozeznání. Mají hlavičky propracované do posledního detailu včetně řas, jemných vlásků a hlavně osobitého výrazu. Sběratelsko-umělecké panenky, pro které se vžil název reborn, učarovaly například Heleně Machačové z Jirkova. Na procházku Jirkovem vzala reborn panenku Matyáše v kočáru ze 70. až 80. let, který si nechala přivézt z Francie.

„Má malované vlásky. Nemám ráda do čepičky skutečné vlásky, protože se vyškubávají,“ sklání se nad kočárkem a ukazuje svou panenkou. Má podobu klidně spícího děťátka. První pohled do kočáru by řekl, že se jedná o skutečného kojence.

Není to jediná reborn panenka, kterou si pořídila. Vlastních jich celkem sedm, ukládá je doma do vitrín a jedno má v koši pro novorozence. Když je chce povozit, má na vybranou z 18 kočárů, které si postupem času pořídila.

„Víte, já dělám na sociálce, což je docela nápor na nervy. Tohle mě uklidňuje,“ vysvětluje důvody, které ji přivedly k nevšednímu koníčku. „Ujdeme kilometry, přitom vám dítě nebrečí, je to fakt super koníček. Navíc všechny, které se takto s reborny scházíme, jsme stejně praštěné, takže si rozumíme, i když se některé známe třeba krátce,“ pochvaluje si.

Pro Michaelu Holou z Chomutova je vlastní reborn panenka splněný sen. „Strašně moc jsem ji chtěla, ale mám tři děti, tak to pro mě nebylo reálné,“ líčí žena v dlouhých šatech a s přívěskem anděla na řetízku. „Prvního rebornka jsem dostala k narozeninám. Pak jsem potkala Helenu a koupila také kočárek a tím to všechno začalo. Na procházky vyrážíme co 14 dní. Je to neskutečný relax, to se vůbec nedá popsat,“ popisuje uvolněně.

Otázku, kolik stojí pořízení několika rebornů s výbavou a kočáry, většina ze sedmičlenné skupiny žen s úsměvem přechází. Jen jedna uvádí šestimístnou částku. Reborni stojí tisíce, ty nejdokonalejší i desítky tisíc. Jedná se o exkluzivní panenky, které mají vše jako kojenci. Tělesnou váhu i míru, měkká tělíčka, faldíky na nohách a třeba i nudličku u nosu nebo drobnou slinu u úst. Patří k nim i rodné listy, kde je vše jako u novorozence.

Právě vysoká cena některé z žen přiměla, aby si vytvářely také vlastní reborny. Je to možné díky kitu, tedy jakési stavebnice, která obsahuje silikonovou hlavičku a končetiny v barvě lidského těla, avšak bez kolorování. Součástí je i textilní tělo, které je třeba vyplnit a celkově si panenku dotvořit. Díky tomu výsledná panenka vyjde třeba na třetinu ceny.

Vlastní reborny si takto vytváří Eva Vohanková, která na sraz přijela z Mostu. „Je to úžasný pocit, když se vám to všechno mění pod rukama. Když k tělu přiděláte hlavičku s řasami a vlásky a se vším, říkám, že se miminko právě narodilo. Je to neskutečná radost,“ usmívá se nad svým kočárkem s reborn holčičkou René. Exkluzivních panenk už vyrobila čtrnáct, doma má ale jen čtyři, protože si většinu z nich vzápětí zamluvily další obdivovatelky rebornů. Kočárků má pět.

„Já jsem odmalička milovala miminka, kočárky a panenky. Stále se k nim samozřejmě chovám jako k panenkám,“ ujišťuje. „Je to potěšení načančat si je, sejít se s kamarádkami s retro kočárky a užít si relax. Výhoda je, že když přijedete domů, zaparkujete kočár, miminko nechce papat, není počůrané, a když vyrazíte za 14 dní na další sraz, jen ho oprášíte a jedeme dál,“ směje se nad belgickým kočárem Marmet.

Designérkou několika rebornů se stala také Helena Machačová, které první setkání s věrnou napodobeninou miminka vyrazilo dech. Stála ale 50 tisíc korun. Později našla výtvarnici, která jí první miminko vyrobila za podstatně nižší částku. „Pak jsem si sama udělala kurz. Sice byl drahý, ale miminka jsou také drahá, takže se vám to vrátí, když si je můžete vytvořit sama,“ vysvětluje svůj postoj.

Tvorba ale není nijak snadná. „Musíte dát kůži barvu se žilkami a flíčky, aby působila skutečně. Někdy je to až 24 vrstev barvy. Také se napichují vlásky. Miminko pak pečete 10 minut ve 120 stupních Celsia. Tu troubu už ale nesmíte použít na jídlo,“ dodává s úsměvem.

