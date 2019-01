Plzeň, Chomutov – Žalobu primátorky Chomutova Ivany Řápkové (ODS) proti Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) začne Krajský soud v Plzni řešit v polovině března. Nařízena je nejprve takzvaná příprava, kde dostanou obě strany mimo jiné i možnost uzavřít případný smír.

Primátorka Chomutova Ivana Řápková. | Foto: Deník/ Ivan Babej

Toto jednání se odehraje za zavřenými dveřmi jako neveřejné. Spor Řápkové se ZČU je jedním z prvních, který se dostává před soud v souvislosti se skandály na plzeňských právech. Informaci o tom přinesla Česká tisková kancelář.

„Přípravu jsem nařídila na 17. března od 08:30,“ potvrdila soudkyně krajského soudu Irena Ondruszová. Příprava poměrně novým institutem, jenž by měl sloužit ke zrychlení řešení sporů. Soudce při setkání stran zjistí jejich stanoviska, navrhované důkazy a podobně. Samotné jednání by se pak mohlo konat i na jedno stání.

Spor Řápkové s univerzitou se vede jako občanskoprávní. Primátorka školu zažalovala loni v listopadu za výroky zpochybňující její studium na plzeňských právech. Po škole žádá omluvu a také milion korun. Na otázku, zda je ochotná vyjednávat s protistranou o možném smíru, Řápková Deníku neodpověděla. "K této záležitosti už se nebudu vůbec vyjadřovat. Všechno jsem předala právníkům," reagovala na dotaz.

Na údajné nejasnosti kolem studia chomutovské primátorky upozornil šéf Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, do jehož semináře měla v letech 2003 a 2004 chodit. Nepřišla prý ani jednou, i na katedře trestního práva byly kolonky u jejího jména prázdné. Přesto měla v elektronickém systému zapsané tři zápočty a zkoušku. Řápková to později odůvodnila tím, že jí zápočty a zkoušku dal už zemřelý učitel Jiří Pipek. Proti tomu se ohradila Pipkova manželka. Dle záznamů v diáři její muž v termínech, kdy měl primátorku zkoušet, v Plzni nebyl.

Řápková v žalobě poukazuje na to, že je osobou veřejně činnou a že zásah do jejích osobnostních práv je proto obzvlášť citelný. Podle ní nepravdivá tvrzení univerzity by mohla vést až k jejímu vyřazení z veřejného života.

V souvislosti se svým studiem práv podala Řápková i trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z krádeže a neoprávněného nakládání s osobními údaji. V univerzitní knihovně totiž chybí její diplomová práce a další dokumenty dokazující, že v letech 2000 až 2005 plzeňskou právnickou fakultu řádně vystudovala a získala titul magistr.