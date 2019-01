Chomutovsko - Vzrostl také počet obdarovaných rodin s těžce nemocnými dětmi.

Když se narodil Matěj, bylo štěstí Lady Rýdlové a jejího manžela završené. Profesně úspěšný pár z Chomutova se o miminko snažil dlouho. Bohužel se ukázalo, že chlapeček trpí vrozenou vývojovou vadou, epilepsií a hypotonií. Dalším šokem bylo, když maminka onemocněla rakovinou. V této situaci nabízí pomocnou ruku nadace Dobrý anděl, které se hlásí stále více rodin s těžce nemocnými členy a také lidí ochotných jim finančně přispívat.

„Náš příběh se začal psát před třinácti lety, kdy jsem konečně otěhotněla,“ vypověděla paní Lada. Už v porodnici jí bylo podezřelé, že chlapeček plakal více než ostatní děti. Týden za týdnem rostl, ležel ale jako hadrová panenka, nenatahoval ručky, nezvedal hlavičku a jeho pohled byl nepřítomný.

„Zatímco si mé kolegyně z porodnice užívaly mateřství, pily kávu v cukrárně s ratolestmi na klíně, já cvičila se synem pětkrát denně, jezdila po doktorech a doufala v zázrak. Byla jsem jak smyslů zbavená, i přes negativní vyhlídky a téměř žádný efekt po rehabilitacích jsem to nevzdávala,“ popsala, jak vypadaly její dny. Až když malý dovršil dvou let, lékaři diagnostikovali, co ho trápí: vrozená vývojová vada CNS, septooptická dysplazie, epilepsie a hypotonie.

I tak se podařilo takřka neočekávatelné. „Ve svých třinácti letech Matěj dokáže chodit, i když spíše s oporou, prohodí s námi i několik krátkých vět. Někomu se to může zdát strašné, ale pro nás je to zázrak, za který jsme vděční,“ shrnul otec Marek Rýdl.

Jeho manželka se díky pomoci asistentky mohla vrátit do práce, za nějaký čas jí ale lékaři diagnostikovali rakovinu. „Vše, co pro mě bylo dosud samozřejmé, je teď náročné. Je mi pouhých 44 let a jsem invalidní,“ svěřila se. Právě v této situaci se rodina obrátila na Dobrého anděla, který jí finančně pomáhá.

Výdajů je zkrátka příliš

Proč je však nadace potřeba, když žijeme v zemi s promyšlenou sítí sociálních a zdravotnických služeb? „Nemyslíme si, že stát dělá něco špatně. Tyto rodiny mají ale spoustu výdajů, na které člověk obvykle nepomyslí,“ podotkla mluvčí nadace Markéta Křížová. „Jde například o vyšší náklady na pohonné hmoty kvůli jízdám za lékaři, specialisty. Pak tu bývá hlídání dalších sourozenců, úhrada desinfekčních přípravků, protože nemocný musí být ve sterilním prostředí, s tím souvisí i vyšší spotřeba energií kvůli častějšímu praní. Dále jsou tu speciální terapie a rehabilitace ve specializovaných centrech, které pojišťovny neproplácejí, přitom ale hodně pomáhají,“ zakončila mluvčí orientační výčet.

Záchrannou síť tak poskytují nejrůznější neziskové společnosti a nadace. Dobrý anděl má za osm let existence celorepublikově zaregistrováno 101 301 andělů, pravidelně jich přispívá 67 728. Chomutovsko má přes tisíc těchto andělů. V Chomutově je jich 524, v Jirkově 197, v Klášterci nad Ohří 151 a v Kadani 134. Další desítky jsou ještě ve Vejprtech a dalších obcích.

Na Chomutovsku nadace pomáhá 51 rodinám, ještě před půl rokem jich bylo o pětinu méně. 44 z nich má nemocné dítě a v sedmi se potýká rodič s onkologickým onemocněním.

„Jsme rádi, že rostou počty andělů i rodin, kterým můžeme pomoct. Ještě raději bychom byli, kdyby rodiny služby Dobrého anděla nemusely vyhledávat, “ vyslovila nesplnitelné přání mluvčí nadace.