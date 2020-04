Obnovení úředních hodin chystají od pondělí 20. dubna radnice v regionu. Při návštěvě úřadů je nutné dodržovat přísné hygienické podmínky a dodržovat rozestupy.

Jirkov bude mít úřední hodiny v pondělí a ve středu od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin. Kadaňská radnice bude pro veřejnost otevřena v pondělí a ve středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin.