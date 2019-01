Jirkov – Vedení města Jirkova mluví o manažerském selhání, ředitel vidí za razantním rozhodnutím politické tlaky.

Bedřich Fryč, už bývalý šéf jirkovské kultury, na archivním snímku z roku 2017 | Foto: Deník/Kamila Minaříková

Jirkovští radní odvolali ředitele Kulturního, vzdělávacího a informačního zařízení (KVIZ) Bedřicha Fryče, odejít musí už k 31. lednu. Inspektorát práce totiž šetří práci „načerno“ na zámku Červený Hrádek, což radní označují jako závažné selhání. Případ je více než rok starý a dosud není uzavřený. Ředitel proto náhlé rozhodnutí radních vnímá jako politický tah.

„Ředitele jsme odvolali kvůli závažnému manažerskému pochybení. Ze zprávy Inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj vyplývá, že byla na zámku od 11. 9. do 30. 11. 2017 vykonávána nelegální práce,“ uvedla jirkovská starostka Darina Kováčová (ANO). „Jako obec něco takového nemůžeme tolerovat, je to přestupek, který patří v rámci pracovně-právních vztahů k nejzávažnějším. Na tomto základě se radní v pondělí jednomyslně shodli na odvolání ředitele,“ dodala. Fryče město informovalo v úterý 15. ledna.

Vše stojí na události z konce roku 2017. Na inspektorát práce mělo přijít anonymní udání, že městská příspěvkovka na zámku zaměstnává dva pracovníky evidované na úřadu práce.

„Inspektoři přijeli na kontrolu, na pracovišti ale nenašli žádné lidi, kteří by tam nepatřili. Když si mě později pozvali a seznámili mě s podnětem, jel jsem na zámek, abych to prověřil. Zjistil jsem, že v jednom případě se udání nezakládalo na pravdě, ve druhém jsme ale pochybení našli. Uzavřeli jsme smlouvu o provedení práce se zaměstnankyní, která měla chystat snídaně pro hosty hotelu, místo ní ale nějakou dobu docházela její příbuzná, která byla v evidenci úřadu práce,“ popsal Fryč. „Nic jsem nezastíral, inspektorátu to potvrdil a plně s ním spolupracoval. Informoval jsem také starostu města s tím, že rozhodnutí padne později,“ dodal.

Podle ředitele se jednalo o celkem sedmdesát hodin v rozpětí několika týdnů. Inspektoři sepsali protokol a běží tříletá lhůta, kterou mají na zahájení správního řízení.

Ředitel pochybení uznává

Radní ale nečekali až bude věc uzavřená a rozhodli dříve. To ředitele zaskočilo, jejich krok považuje za přehnaný. „Byla u nás osoba ´načerno´, což nezpochybňuji. Ročně ale zaměstnáváme přes sto ´dohodářů´, takže nemohu mít přehled o každém z nich, od toho tu máme další pracovníky. Uznávám, že je to závažná věc a jsem za ni právně zodpovědný, je to ale jediné pochybení,“ uvedl ředitel. KVIZ vede deset let, přičemž z veškerých auditů a kontrol finančního úřadu a dalších institucí dosud organizace vycházela bez poskvrny.

Za náhlým rozhodnutím radních vidí mocenské pohnutky. „Myslím, že je politicky motivované. Jsem opoziční zastupitel, tak mě umenšují,“ míní ředitel, který vedl do voleb hnutí Náš Jirkov.

Starostka Darina Kováčová však trvá na tom, že radní sledovali čistě jen případ, který se dostal do hledáčku inspektorů. „Odvolání souvisí s šetřením inspektorátu práce. Čekáme jen, až zahájí přestupkové řízení, ze kterého vyplyne pokuta. Nejméně se jedná o 50 tisíc korun, dosáhnout může až 10 milionů, i když samozřejmě takovou výši neočekáváme,“ dodala.

Podle jejích slov většina radních o případu až do podzimu loňského roku nevěděla, poprvé informace veřejně zazněla na zářijové zasedání zastupitelstva. „Zbylo to tedy na nás jako kostlivec. Je to problém, který se musí dořešit,“ uvedla starostka. Radní si nechali zpracovat právní rozbor a poté rozhodli.

Město chce ještě v lednu vypsat výběrové řízení na nového ředitele KVIZu, nový by podle předpokladů mohl nastoupit v dubnu či květnu. Do té doby má být pověřený vedením někdo z okruhu zaměstnanců organizace.