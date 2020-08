Adrenalinové jízdy skončí. Až se budou chtít cyklisté v nové sezoně dostat na prunéřovské koupaliště a dále za krásami Údolí Prunéřovského potoka, už nebudou riskovat život mezi proudy aut. Získají podjezd.

Nová propojka vznikne u křižovatky poblíž motorestu Ušák díky přestavbě vodního propustku. Cyklisté, kteří přijedou z města po prunéřovské cyklostezce, tak budou moci bezstarostně pokračovat v cestě za frekventovanou „třináctku“. Podjezd bude vydlážděný a řešený tak, aby se jím dalo projíždět, procházet a současně mohla nadále odtékat přebytečná voda z Prunéřovského potoka. „Jen tam dáme příkazovou dopravní značku Cyklisto, sesedni z kola, protože aby se člověk dostal na dno propustku, bude to trochu sešup,“ podotkl vedoucí kadaňského odboru investic Karel Bazalka. „Přidáme ale veřejné osvětlení a lavičku, takže když si koupí kávu nebo občerstvení vedle na benzince, budou si moci posedět,“ doplnil.

Investice byla předběžně spočítaná na tři miliony korun, zakázku ale získal dodavatel, který nabídl, že ji udělá za 2,5 milionu. Práce na podjezdu by měly být dokončené v listopadu. „Je to důležitá investiční akce, díky které se zvýší návštěvnost údolí, protože se lidé nebudou bát tam přijet,“ věří starosta Jiří Kulhánek. „Zatím tam jezdí auta hlava nehlava. Sám jsem mockrát zažil, že to tam cyklisté vůbec nemají jednoduché. Stalo se, že jsem třeba v půlce silnice musel seskočit z kola, počkat až přejede auto a pak běžet na druhou stranu,“ popsal útrapy, které tam zažila celá řada sportovců a výletníků. V úseku je navíc zastávka autobusu, takže silnici musí přebíhat i řada cestujících.

Nepříjemnosti na cestě do přírody poznal například Jaroslav Bezděk. „Jeli jsme s přítelkyní na výlet a nejde ani tak o těch pět minut, kdy jsme poskakovali s koly na silnici a číhali, kdy už budeme moct na druhou stranu. Vadil hlavně ten šílený provoz a stres,“ konstatoval Chomutovan.

Potíž je v tom, že ačkoli je v úseku maximální povolená rychlost 50 kilometrů v hodině, jen málokterý řidič ji dodržuje. „Když jsme jeden den měřili, došli jsme ke stovkám případů, kdy řidiči povolenou rychlost překročili,“ dodal starosta. Město stálo o radar, s jehož pomocí by se provoz v úseku zklidnil. Policie ale jeho žádost neschválila.

Myšlenka zajistit lidem hladké spojení s Údolím Prunéřovského potoka a vším, co nabízí, se v Kadani skloňuje už déle než deset let. „Uvažovali jsme o podjezdu nebo nadjezdu, řekli jsme si ale, že podjezd je lepší, protože jednou se třináctka bude rozšiřovat, a co potom s nadjezdem. Musel by se zbourat,“ vysvětlil Kulhánek.

O možnosti vybudovat podjezd v místě, kudy vede vodní propustek, začalo město jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic zhruba před dvěma lety. To s nápadem souhlasilo za podmínky, že bude nadále funkční i vodní propustek. Brání totiž tomu, aby se na silnici rozlévala voda z potoka, když se rozvodní.