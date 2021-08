Přihlášena je zatím tisícovka běžců. „V letošním ročníku máme novinku pro jednotlivce, kteří mají možnost běžet skoro 8 km dlouhý Kamencový okruh. Co se týče hlavní trasy, tak do té jsme výrazně nezasahovali. Veškeré mapy a potřebné informace zájemci naleznou na oficiálních stránkách půlmaratonu,“ upřesnila členka organizačního týmu Zuzana Kroutilová.

Od 14 hodin budou probíhat také dětské závody, na programu jsou i štafety. Na řidiče čeká během půlmaratonu v chomutovských ulicích několik omezení.

Dopravní omezení

- zákaz parkování na náměstí 1. máje dne 27. 8. od 15 hodin

- zákaz vjezdu na náměstí 1. máje dne 28. 8. od 7 do 20 hodin

- uzavřené ulice Jakoubka ze Stříbra, Nerudova, Ruská a Táboritská dne 28. 8. od 7 do 17 hodin

- uzavřena ulice Palackého dne 28. 8. od 11 do 11.10 hodin

- uzavřena silnice a cyklostezka v Bezručově údolí dne 28. 8. od 11 do 14 hodin

- zákaz parkování v ulici Lužická dne 28. 08. od 7 do 14 hodin

- možné zdržení v ulici Čelakovského v řádu minut dne 28. 8.