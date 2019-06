Vedra netrápí jen lidi, ale i psy. Aby přečkali vysoké teploty bez úhony, potřebují pomoc svých pánů. Ti by ale měli vědět, jak se o ně správně postarat.

Nejvíce jsou ohrožena plemena s krátkým čenichem a širokou lebkou jako boxeři, buldoci, mopsové nebo psi rasy pekingský palácový psík. U nich dochází k daleko menšímu ochlazování těla. Ohrožení jsou také psi, kteří nejsou v dobré fyzické kondici nebo psi obézní, a to jak dospělí jedinci, tak štěňata.

„Psi jsou za velkých veder odkázaní pouze na zrychlené dýchání a vyplazený jazyk. Proto by měli mít po celý den dostatečný přísun spíše studené pitné vody. Pitný režim psa je klíčový, proto napájejte psa, co to jde,“ radí veterinář Peter Lizoň.

Dehydratace je u „nejlepších přátel člověka“ nebezpečná a nastat může i během jedné hodiny. Důležité také je zvíře průběžně chladit, ale opatrně. „Polít svého mazlíčka studenou vodou není správným řešením. Mohl by totiž dostat šok a zemřít,“ varuje Lizoň. Správným řešení je potírat ho vlhkým hadrem, případně ho do něj zabalit.

Když zvířata cestují

Na dostatek vody by se nemělo zapomínat především, pokud se zvířaty cestujete, a to nejen se psy, ale i s kočkami a jinými zvířaty. „Zejména při delší cestě by měli řidiči dělat pravidelné zastávky a nechat při nich zvíře proběhnout a napít se,“ doporučuje ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Zavřené auto je pro psa smrtící klec. Je-li zcela uzavřené, během krátké chvíle v něm teplota může vystoupit až na šedesát stupňů Celsia. Následky takového opomenutí mohou být zlé nejen pro zvíře. Škodu totiž může utrpět i majitel vozu. „Policista je podle zákona o Policii ČR oprávněn vstoupit do jiného prostoru, v tomto případě vozidla, má-li podezření, že se tam nachází týrané zvíře. Pokud jde o postih, záleží na konkrétním posouzení každého případu, zda jde o přestupek, trestný čin,“ upřesňuje krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková.

Venčit psa je dobré spíše v hodinách, kdy teploty nejsou tak vysoké. „Na dlouhé procházky choďte jen ráno a večer, kdy jsou teploty příjemnější. Pozor dejte na rozteklý asfalt,“ varuje chovatelka psů z Teplicka Dana Richterová. Chodník a vzduch těsně nad ním je zahřátý na teplotu „rozpálené pece“ a zejména malá plemena jako například jezevčíci, jorkšíři nebo teriéři se mohou vrátit z procházky ve městě s popálenými polštářky. „Přes den raději také omezte hraní, aportování a další aktivity. Váš pes na ně stejně nebude mít chuť,“ doplňuje Richterová.

To, že je zvíře přehřáté, může napovědět několik příznaků. Pes je apatický a během procházky si často sedá a zvedá tlapky. Hodně sliní, případně má pěnu u tlamy. Je nervózní, zadýchává se nebo kašle, a pokud je nejhůře, může se u něj projevit i zvracení, horečka, bušení srdce, průjem a neschopnost pohybu. „Pokud už přeci jen dojde k přehřátí zvířete, pak je nutné provést první pomoc ochlazováním vlažnou vodou, umístit zvíře do stínu, zajistit dostatečný přísun vody a vyhledat pomoc veterinárního lékaře,“ uzavírá Semerád.