Psi pokousali dva lidi v jirkovském parku. Muž se chránil na střeše auta

Útok dvojice psů zažili v Olejomlýnském parku v Jirkově nezávisle na sobě dva lidé. Oba byli zraněni. Podle zjištění městské policie psi utekli majitelce z pozemku, aniž by si toho všimla. Namířili si to do parku, kde je řada atrakcí včetně U-rampy a běžně se tam pohybují děti.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay