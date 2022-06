„Asi si umíte představit, jak to vypadá, když má někdo v městském bytě pět koček nebo si do něj pořídí tři psy,“ nastínila starostka Jitka Gavdunová (ODS). "Zapáchá to tam, musíte například nechat strhnout lino, vše dezinfikovat a oškrábat omítky. Ani vybraná kauce mnohdy nestačí na sanaci a renovaci bytu,“ doplnila. Náhradu navíc není kde vymáhat, pokud se jedná o nájemníka, který v bytě dožil.

Kauce vychází z nájemného, které je však ve Vejprtech nízké. Uživatelé platí 50 až 55 korun za metr čtvereční měsíčně. Město tedy hledalo způsob, jak navýšit platby, aby mělo na sanace a přitom nemuselo sahat k plošnému zvýšení nájmu.

Zvířecí příplatek je zavedený od ledna letošního roku a týká se výhradně nových smluv a nově pořízených mazlíčků. Zatím se údajně dotkl jedné kočky a jednoho psa. Přesto rozpoutal názorovou bouři, která se prohnala řadou médií a pokračuje na sociálních sítích.

„Proč platit za psy a kočky? Však se pak byt předává a kontroluje si to město, tak ať nájemník škodu uhradí, když vznikne,“ vyjádřila se ve facebookové skupině Vejprťáci Ivana Damuová.

„Je sice super, že byty jsou města a máme nízký nájem. Ale přijde mi divné platit nájem za zvíře, po kterém si stejně uklízím já,“ podivila se Tereza Moravcová.

Snahu města, které se snaží ochránit majetek, naopak chápe Jiří Kuča. „Odpovídáte za pejska, který udělá škodu,“ reagoval ve skupině. „Počůrá novou izolaci paneláku a jestli to půjde dál, obec může začít znovu. Pomohou pejskaři s opravou? Myslím, že ne,“ dodal.

Řadu vzkazů lidé adresovali přímo radnici. Její pracovníci si ze záznamníku vyslechli především vulgární vzkazy, kdy jeden z mírnějších začínal slovem „chcípněte“. Podobného druhu jsou i maily.

„Lidé se úplně pomátli. Místo, aby byli rádi, že platí nájem například dva a půl tisíce a objektivně řekli: ´Stovku nestojí ani krabička cigaret. Pořídím si zvíře a tu stovku městu dám,´ posílají nám hrozné vzkazy,“ okomentovala starostka.

Poté, co zpráva o zvířecím nájmu prošla médii, město údajně obdrželo z ministerské úrovně upozornění, že je nájem v obecních bytech příliš nízký, což může být v rozporu s povinností péče řádného hospodáře. „Je prý dumpingový. Tím, že lidé rozvířili diskuzi, si paradoxně podřízli větev, protože my teď budeme muset jednat o plošném navýšení nájmu, ačkoli jsme původně chtěli jít cestou: ať si připlatí, kdo má ´nájemníka´ navíc,“ upozornila starostka. O navýšení bude jednat rada a následně zastupitelstvo. Pokud ho schválí, psí a kočičí příplatek padne.

Horské město, ve kterém žije zhruba 2700 obyvatel, vlastní kolem sedmi set bytů.