Psa někdo přivázal k závoře v lese. Postarala se o něj obec

Chbany - Chbany mají vlastní zařízení pro psí nalezence. Nabízí je do dobrých rukou.

Kříženci kdosi nedal šanci. Uvázal ho k závoře v lesíku u autobusové zastávky.Foto: Obec Chbany

Běžně vesnice hospodaří s majetkem. Chbany však mají ve svém vlastnictví také dva psí nalezence. Starají se o ně samy bez pomoci psího útulku. Nedávno k nim přibyl nový psík, kterého se majitel snažil zbavit zvlášť bezcitně. „Někdo ho přivázal k závoře v lesíku u chudeřínské zastávky. Nejsmutnější na tom je, že šlo o cestu, která je stranou od silnice, takže tam lidé moc nezajíždějí. Být tam o tři dny déle, zemřel by,“ řekl k tomu starosta Chban Jiří Hoření.

Podle něj se dá ještě pochopit, když někdo psa vypustí do volné přírody. „Uvázat ho a nedat mu šanci na přežití, to je ale vysloveně hyenismus,“ odsoudil starosta počínání neznámého člověka, který se čtyřnožce zbavil. Právě Hoření jel s dalším pracovníkem obecního úřadu vyděšeného křížence vyzvednout poté, co o něm kdosi informoval policii.

Chbany jsou na občasný přírůstek zvyklé a nejsou v tom samy. Podle zákona se totiž obce musí postarat o psí nalezence na svém území, ve většině případů se jich ale zhostí díky psím útulkům. Až na Chbany, které přišly s originálním řešením.

Venčí je úředníci

„Staráme se o ně vlastními silami. V kotelně jsme nechali zbudovat kotce, kde přebývají. Říkáme jim proto kotelníci,“ říká s úsměvem Naděžda Chomová z obecního úřadu. V krmení a venčení se střídají všichni zaměstnanci včetně starosty.

Vesnice navíc spolupracuje se žateckým veterinářem, který každého psího nalezence očkuje a odčerví. Chbanský úřad ho poté dá do „ztrát a nálezů“, jinými slovy veřejně oznámí nález a pak čeká v zákonné lhůtě, jestli se přihlásí majitel. Pokud se tak nestane, pes propadá obci. „Obecní jsou teď dva psi a tomuto poslednímu běží lhůta,“ zmínil starosta.

Podle jeho slov se Chbany za posledních pět let postaraly přibližně o patnáct odložených psů, většinou menších kříženců, i když jednou se obec ujala i čínského naháče. „Měli jsme štěstí, že mezi nalezenci nebyl žádný nebezpečný pes. Maximálně byli špinaví a zablešení,“ dodal. Jen výjimečně se stává, že se majitel přihlásí v řádu dnů, protože se mu pes zaběhl.

To, že se o odložené psy stará obec sama, je tak trochu nutnost, protože útulky jsou pro její rozpočet drahé. „Dát ho do útulku, zruinuje nás to, protože se za jednoho platí stovka na den. Občas to některé obce dělají tak, že odvezou psa na katastr kolegy,“ přiblížil Jiří Hoření, k jakým trikům se uchylují sousedé, když se chtějí vyhnout placení.

Najdou nový domov?

Zatím se Chbanům podařilo všechny nalezence předat do dobrých rukou. I teď doufají, že se brzy najde někdo, kdo se o malé „kotelníky“ postará. „Pes má být v baráku a kolem sebe má mít lidi, kteří se mu mohou věnovat. My je sice venčíme a staráme se o ně, jenže většinu dne musíme pracovat,“ pokrčil rameny starosta.

Kdo má tedy zájem nabídnout nalezencům ze Chban příjemný domov, může se na ně přijet podívat, aby zjistil, jestli si padnou do oka. Obec mu za to přidá bonus: velký pytel granulí a odpuštění správního poplatku.