Plastové lahve, ze kterých si chomutovští zastupitelé na zasedáních nalévali vodu do sklenek, jsou minulostí. Příště ji budou mít ve skleněných džbáncích. Magistrát končí také s nakupováním jednorázového baleného cukru a mlíček, omezit chce i používání eurodesek a dalších výrobků z plastu. Připojil se totiž k iniciativě ministerstva životního prostředí Dost bylo plastu.

„Jsem přesvědčen, že bychom měli být na magistrátu příkladem a pozitivní motivací přesvědčovat zaměstnance i občany, aby omezovali plasty,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc (Nový sever).

Na úřadě už se nemají objevovat PET lahve, plastové příbory, lžičky a míchátka. Sníží tu také používání desek a dalších výrobků z plastu, naopak budou pokračovat v elektronizaci úřadu.

V první fázi se ekologičtější přístup lehce prodraží, bude totiž potřeba nakoupit více skla. „Musíme zajistit další džbánky i skleničky a aby byly sodastreamy na všech odborech,“ poznamenal Märc. „Do budoucna to bude mít nejen ekologický, ale i ekonomický efekt. Když jsme třeba na konferenci nabídli deset minerálek v plastových lahvích po desetikoruně, polovina zůstala nevypitá a vyhodili jsme je. Jestliže nabídneme dva litry vody ve džbánu, ušetříme,“ dodal.

Sběratelská sada kelímků

Podobný přístup se má postupně rozšiřovat i na další městské organizace včetně škol. Už v příští sezoně má jednorázově využitelné nádobí zmizet ze zooparku. „Zoopark je klasická instituce, kde se to dá krásně zařídit. Vyrobí se sada sběratelských kelímků z tvrzeného plastu, které si lidé nechají nebo je budou vracet,“ zmínil první náměstek primátora David Dinda (Nový sever). V případě vracení bude potřeba průmyslové mytí. To by ovšem nezajišťovali stánkaři jako jednotlivci, ale jediný dodavatel cateringu.

Další na řadě bude Kamencové jezero a nejrůznější akce města. Například na hornickém krušení už někteří trhovci po dohodě s městem nabízeli nápoje v kelímcích z tvrzeného plastu. Bývají zálohované, což má příjemný efekt z hlediska čistých chodníků a prázdnějších odpadkových košů. „Není moc lidí, co by zahodilo kelímek za 50 korun,“ řekl k tomu Dinda.

Město také promyslí, jak motivovat prodejce na vánočních trzích. Někteří nabízejí sami od sebe svařené víno v hrnku. Podpořit je a strhnout další stánkaře by mohl například zvýhodněný nájem. Město rovněž nechalo vyrobit textilní víceúčelové tašky pro zaměstnance, ale i další zájemce. K mání jsou v infocentru.

Chomutov chce také podporovat bezobalové prodejny a propagovat je. První chomutovský „bezobalák“ založila soukromnice v květnu.