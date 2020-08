Jaký bude první školní den v oparu koronaviru? Školy na Chomutovsku se snaží, aby byl pokud možno stejný jako jindy. Některé ale sahají k menším preventivním opatřením, místy rodičům prvňáčků doporučují roušky a prarodičům, aby zůstali doma.

„První školní den chceme pojmout co nejnormálněji,“ uvedl ředitel klášterecké školy Krátká Petr Opava. „Stejně jako každoročně přivítáme prvňáčky před školou, zatímco ostatní půjdou dovnitř. Později se přesuneme do tříd i s nejmladšími žáky. Většinou s nimi chodí rodiče, babičky a dědové, tentokrát je ale chceme s ohledem na situaci požádat, aby s nimi šel dovnitř jeden z rodičů, případně dva. Rádi bychom také, aby si vzali roušku, i když to je jen doporučení, přikázat to nemůžeme,“ doplnil.

Do chomutovské školy Kadaňská se budou školáci 1. září dostávat dvěma vchody, aby se v jeden okamžik potkalo méně žáků. Všichni kromě prvňáčků půjdou hlavním vchodem, ti nejmladší s rodiči vstoupí do školy bočním vchodem. Tím podle ředitelky Ilony Zahálkové opatření končí. „Možná jen na webu školy doporučíme, aby dříve narození zvážili možná rizika,“ zmínila v souvislosti s prarodiči a jejich doprovodem prvňáčků.

O tom, jak zabránit tomu, aby rodiny chodily ve větším počtu a zda by neměli mít členové roušky, debatovali i ve vejprtské škole. Nakonec z toho ale žádné doporučení neplyne. „Necháváme to na uvážení rodin, každý ví, jaká je situace,“ řekl ředitel Tomáš Kluc.

Poslední týden před zahájením školního roku je nejprobíranějším tématem nedávno vydaný manuál, který se týká provozu škol během korona epidemie.

Jeho součástí jsou hygienická doporučení a návod jak organizovat distanční výuku. Jak se ukazuje, pro některé školy je hlavním oříškem vymezení karanténní místnosti. Tam mají být izolovaní žáci, kteří zakašlou či budou vykazovat známky nákazy covid-19. Řada škol ale prostory nazbyt nemá. „V naší škole se kolem karanténní místnosti točila největší diskuze. Jsme na hranici kapacity a nemáme prostory, jež bychom mohli obětovat,“ sdělila ředitelka chomutovské školy Kadaňská Ilona Zahálková. „Nějak to ale budeme muset vyřešit,“ dodala.

Podle ní bude také problematické stanovit, jestli má dítě opravdu příznak koronaviru. „Hned v září třeba začíná výuka plavání, takže je možné, že některé děti nastydnou. Jak ale stanovit, jestli je to nachlazení nebo něco vážnějšího?“ ptala se.

Stoprocentně škola nedokáže naplnit manuál, ani pokud jde o družinu a udržování tříd bez mísení s dalšími dětmi. Podobně je na tom i klášterecká škola Krátká. Ta má potíž i s vytížením jídelny. Aby se v ní potkávalo méně dětí, bude první stupeň obědvat už od 10.45 hodin.

Jednou z mála škol, které nemusí bojovat s nedostatkem prostoru, je vejprtská. K dispozici má dvě volné třídy, využít je může jako karanténní. „V manuálu není nic, co by nás překvapilo, vše je zvládnutelné, i když to bude organizačně komplikované,“ zmínil ředitel Kluc. „Teď jen čekáme na případnou oranžovou a doufáme, že se jí nedočkáme,“ řekl k vládnímu semaforu, kde oranžová značí počínající komunitní šíření covidu-19.