Chomutovsko - S problémem se pere celé Chomutovsko. Někde hlásí, že nemohou sehnat ani projektanty.

Ilustrační fotografie. | Foto: Schutterstock.com

Než vrátí krásu secesnímu domu ve Dvořákově ulici v Kadani, uteče hodně vody. Město plánovalo, že by mohl ožít už na konci roku, situace ve stavebnictví ale ukazuje, že to bude jinak. Není dost firem, města se o ně přetahují a ceny letí nahoru. S problémem bojuje nejen Kadaň, ale i Jirkov, Chomutov a Klášterec nad Ohří. Narážejí hlavně na nedostatek projektantů. Výsledkem je výrazné zpoždění investic, které města musí odsouvat do příštích let, a vyšší náklady.

Některé zakázky města soutěží opakovaně, než najdou dodavatele. „Třeba skatepark jsme soutěžili třikrát, stejně tak výtahy v domově pro seniory. Na třetí pokus začneme opravovat střechy na hradě,“ vyjmenoval kadaňský starosta Jiří Kulhánek. Do první veřejné soutěže se nikdo nepřihlásil, druhá vítěze měla, napsal ale, že nemá lidi, a tak město uspělo až napotřetí. „Vychází to ale o 300 tisíc dráž,“ řekl starosta.

ODSTOUPILI OD SMLOUVY

Situace je podle něj vážná. Dotýká se i největší investiční akce za 44 milionů, kdy jde o přeměnu domu v Dvořákově ulici ve spolkový dům s prostory pro ZUŠ. „Vypsali jsme výběrové řízení a firma nám poté napsala, že chce od smlouvy odstoupit, protože nemá subdodavatele a v domě jsou mraky odborných prací,“ nastínil Kulhánek. Vedení chce oslovit firmu, která skončila za vítězem, jestli by zakázku nevzala.

„Je ale otázka, jestli už nepřijala zakázku jinou. Realizace se zdrží a my se budeme modlit, abychom nějakého dodavatele získali,“ zdůraznil, s čím se město potýká.



Stejný problém řešil loni Jirkov. A opakovaně. Kvůli tomu přesunul do letošních investic vybudování chodníku kolem rybníka na Březenci za 5,3 milionu korun. Ve výběrovém řízení obeslal devět firem, ozvaly se dvě, z nichž jedna nepodepsala smlouvu a druhá žádala příliš vysokou cenu.

Jirkov tak sice má plán investičních akcí a jasné představy o termínech, ty ale najednou nelze plnit. „Stavby se nám kvůli opakovaným výběrovým řízením posouvají do zimy, kdy je už nelze rychle realizovat, nebo až do dalších let,“ zmínil vedoucí odboru majetku města a útvaru investic Milan Reiner.



V Chomutově bylo také nutno veřejné soutěže několikrát opakovat, nakonec se však pokaždé zhotovitel našel. Horší je to v projekční oblasti. „Nejvíce nás trápí příprava staveb. Je nedostatek projektantů a projekčních kanceláří, které mají volnou kapacitu ke zpracování projektové dokumentace,“ poznamenal náměstek chomutovského primátora David Dinda.



Také Kláštereckým se dosud dařilo všechny zakázky vysoutěžit, narazili ale s projektanty. Radní kvůli tomu museli zrušit zakázku v Ciboušově. Tím dojde ke zpoždění investiční akce, kterou bylo síťování pozemků, a odložení o rok.