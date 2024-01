Zemědělci se setkali na letišti v Březně u Chomutova, odkud proud vozů zamířil do centra města a dále do Hory Svatého Šebestiána, odkud se vracel přes Otvice a Údlice do Března. Vozy byly popsané hesly jako: Zachraňme umírající zemědělství, Za české potraviny, Vládo, přestaňte s námi vorat nebo Stop buzerace farmářů ČR.

„Chtěli bychom podpořit farmáře v Německu a dát najevo, že potřebujeme, aby se konečně někdo zastal i toho českého zemědělství,“ uvedl jeden z organizátorů protestní jízdy Jakub Bodnárik. „V posledních dvou letech jsme se setkali s konsolidačním balíčkem, společnou zemědělskou politikou a konfliktem na Ukrajině, kdy každá z těchto událostí negativně dopadla na ekonomiku zemědělců. Vstupy jsou dražší ne o jednotky, ale desítky procent a výkupní cena není schopná sanovat výrobní náklady,“ přiblížil.