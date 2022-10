Rybáři v sobotu 15. října chystají protest na Nechranické přehradě. Důvodem je chystaný zákaz lovu z loděk, který na této největší vodní ploše na severu Čech začne právě v tento den platit kvůli ochraně candáta. Řada rybářů opatření považuje za nesmyslné a nechtějí se s ním smířit.

Vodní nádrž Nechranice. | Video: Deník/Petr Kinšt

„V této souvislosti vyzýváme všechny rybáře k občanské neposlušnosti. V sobotu 15. října se v poledne sejdeme na loďkách na ostrově na Nechranicích, kam rovněž pozveme k jednání i vedení Severočeského územního svazu,“ sdělil předseda petičního výboru Pavel Aschenbrenner. Petici, která vznikla kvůli chystanému zákazu loni, podepsalo zhruba čtyři sta lidí. Svaz přichází se zákazem kvůli obavě o candáta, podle něj je na tuto dravou rybu vyvíjen na přehradě silný tlak ze strany lovících a mohlo by dojít ke zhroucení populace. Podle Pavla Aschenbrennera by se měl zákaz zrušit a v rámci jednání místních rybářských organizací z okolí nádrže najít jiné řešení, které by nebylo plošné a umožňovalo lov z loděk jiných druhů ryb. Naopak ochrana candáta by podle něj měla být celoroční a ne jen od poloviny října.