Chomutovsko /TIPY NA VÍKEND/- Pokud už vás masky naopak nebaví, vydejte se na pochod s trempy nebo si užijte Kids Cup.

Maškarní Paraplíčka v Jirkově. | Foto: Deník/Zdeněk Moravec

Nadcházející víkend na Chomutovsku sice nenabízí žádné velké akce, doma ale sedět nemusíte. Vydejte se se svými dětmi na maškarní, nadýchejte se čerstvého vzduchu při pochodu z Červeného Hrádku na Pyšnou nebo na Klínovci při Kids Cupu. Večery pak můžete prožít na tanečním parketu.

Masky ještě neuklízejte

Pokud milujete karnevaly a maškarní plesy, máte i tento víkend několik příležitostí, jak si je užít. V sobotu se například můžete vydat do Vilémova, kde se od 15:00 hodin koná v tělocvičně u základní školy Dětský maškarní ples. O den a hodinu později, tedy v neděli od 16 hodin, si můžete užít maškarní rej v kadaňské Střelnici. Ten připravilo občanské sdružení RADKA a těšit se můžete také na několik pohádkových vystoupení, dobrou muziku, diskotéku pro všechny masky, soutěže, malování na obličej, vystoupení Zumby a malou odměnu pro každého. Akce s názvem Karnevalový cirkus se pak můžete zúčasnit v Březně u Chomutova. V tamní restauraci U Rybníčka je v neděli od 15:00 hodin přichystána show pro malé i velké. Vstupné stojí jen dvacet korun.

Malí lyžaři budou bojovat o pohár

Milují vaše ratolesti lyžování a rády závodí? Pak se s nimi v sobotu určitě vydejte na Klínovec. Tamní skiareál společně s lyžařskou školou totiž připravil již druhý závod Kids Cupu 2013. Tentokrát se mohou těšit na skicross. Soutěžit mohou děti od tří do patnácti let, a to ve třech věkových kategoriích. Kvůli omezenému počtu míst je lepší předem se registrovat na stránkách zima.klinovec.cz/kidscup. Možné je ale i přihlášení přímo na místě. Registrace začíná v půl deváté.

Výšlap na Pyšnou

Trempové Kondoři připravili na tuto sobotu pochod z Červeného Hrádku na Pyšnou. Sraz je v deset hodin U Ježečků. Masopustní masky jsou vítány, chybět nebude ani opékání buřtů a kytara.

Plesat se bude celý víkend

Plesová sezona je v plném proudu a o víkendu je proto z čeho vybírat. V pátek si můžete zopakovat taneční kroky třeba na Mysliveckém plese v Jirkově a v sobotu můžete vyrazit například do Klášterce.