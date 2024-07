O jakou pozici by se mělo jednat, město zatím neupřesnilo. Podle tajemnice úřadu Viery Avakjanové záleží na dalším vyjednávání obou stran. Původní funkce vedoucí kanceláře úřadu, kterou chybně propuštěná pracovnice zastávala, je ale obsazená.

„Čekáme, až se spojí naši právníci a řeknou si možnosti, které by mohly nastat,“ podotkla tajemnice. „Zatím nevíme, jestli bude chtít nastoupit nebo ne. Podle její reakce budeme postupovat my. Možností je docela dost, proto bych nerada předjímala,“ doplnila.

Redakce se v této záležitosti pokusila kontaktovat zaměstnankyni i jejího obhájce, ale bez úspěchu.

V případě, že bude mít úřednice o práci na městském úřadě stále zájem, bude na něm, aby odpovídající místo zajistil a následně ji úkoloval. Nastoupit by údajně měla do pěti dnů od doručení výzvy. V případě, že by o návrat nestála, následovat by mohla řádná dvouměsíční výpověď doprovázená tříměsíčním odstupným.

Hlavní snahou města je především, aby byl původní pracovně-právní vztah konečně správně vypořádaný. Poškozená totiž podala další žalobu, která se váže k náhradě ušlých platů. Původně pracovnice žádala 900 tisíc, později požadavek zvýšila na více než 1,3 milionu korun s poukazem na to, že se jedná o ušlé příjmy násobené příslušnými měsíci. To představitelé města odmítli a rozhodli, že věc nechají na soudu. Je však pravděpodobné, že nárokovaná částka s ubíhajícími měsíci vyšplhá výše.

„Chtěli jsme to celé ukončit. Představa, že se budeme soudit další dva roky a požadovaná částka tak vyskočí o dalších 24 měsíců, byla neúnosná. Doufáme tedy, že se to celé zpětvzetím odvolání a výzvou k návratu do zaměstnání zastaví,“ prohlásila starostka.

Podle jejích slov je teoreticky možné, že by i v případě finanční náhrady přece jen došlo na mimosoudní vyrovnání. Zastupitelé by se na tom ale museli většinově shodnout. Jinak si město vyslechne další verdikt s výší náhrady stanovenou soudem.

Kauza je už více než čtyři roky stará. Město zakládalo na sklonku roku 2019 nový odbor kanceláře úřadu, do jehož čela jmenovalo vedoucí. Výběrové řízení tehdy vyhrála Zita Kamišová. Po šesti měsících ji ale úřad se souhlasem radních propustil kvůli údajně neuspokojivé práci a s odkazem na zkušební lhůtu. Tu však pracovnice neměla sjednanou, protože byla jmenovaná dekretem, jakožto jednostranným projevem vůle města.

Jak později konstatovala soudkyně, rada chybovala v tom, že při sjednání pracovního poměru neuložila starostce, aby s pracovnicí sjednala zkušební dobu. Mělo jít o samostatný dokument. Byť se radní o zkušební době bavili, jak podle soudkyně prokázala výpověď bývalé starostky Dariny Kováčové, dnes Komínkové, „tak právě její výslech prokázal, že se ani do zápisu informace o zkušební době nedostala v rozporu s ustanovením zákona, a to i přesto, že zápis byl před jeho zveřejněním kontrolován tajemnicí, místostarostkou, starostkou a ověřovatelem zápisu,“ zdůraznila soudkyně Gordana Křivosudská.

