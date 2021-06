Letošní průzkum ČBA mezi jejími členy totiž ukázal, že bezmála šestina jejích podnikajících členů už kvůli ekonomickým dopadům pandemie covid-19 a s ní souvisejícím lockdownem zkrachovala. Více než polovina respondentů pak v dotazníku odhadovala své finanční rezervy na maximálně tři měsíce podnikání. „Věřím, že pro městské rozpočty nepůjde o nijak závratnou zátěž. Na druhou stranu takové opatření pomůže všem podnikatelům, pro které částky už v řádu desetitisíců v aktuální bezútěšné situaci znamenají velké peníze,“ komentoval prezident asociace Aleš Svojanovský.

Pomoci místním podnikatelům chtějí třeba radní Litoměřic. Provozovny v nebytových prostorech vlastněných městem, které musely být kvůli vládním protipandemickým opatřením uzavřené, už minulý rok podpořili více než dvěma miliony korun. Letos nemusí platit poplatek za zábor veřejného prostranství, kde mají umístěné předzahrádky. Má to napomoci zachovat služby obyvatelům i návštěvníkům města. Podle Ivety Hejdukové ze zdejšího odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu navíc není odhadovaný dopad na rozpočet města příliš vysoký. „Činí zhruba 113 tisíc korun, neboť platby za předzahrádky jsou v Litoměřicích ve srovnání s jinými městy poměrně nízké,“ vysvětlila.

Podobné to mají v Teplicích. Zdejší restauratéři poplatek nemusí letos platit stejně jako loni. Podle mluvčího magistrátu Robina Röhricha to má být snaha pomoci udržet restaurace otevřené a dopad na rozpočet také nebude nijak zásadní. Lze to ilustrovat na příkladu, kdy město pronajímá zhruba pět desítek „plácků“ různé velikosti na chodnících a pěších zónách za 10 korun na metr čtvereční. Když má hospodský pronajato pětadvacet metrů, dělá to nějakých 2,5 tisíce týdně. „Což naopak pro restauraci už je docela dost,“ řekl Röhrich.

Restaurace si tyto snahy veskrze pochvalují. Třeba majitel litoměřické restaurace Johannahof Miroslav Prokůpek, který ale poplatek pro letošek jako ostatní provozovatelé uhradil. Město mu ho však formou daru opět vrátí. „Pomoc od města je vítaným krokem určitě nejen pro mě, ale i pro ostatní provozovatele gastropodniků. V této nelehké době je každá podpora příjemná,“ poznamenal.

S prominutím poplatku souhlasili také radní v krajské metropoli a opatření zároveň projednali i s městskými obvody. „Doporučili úřadům všech čtyř městských obvodů města Ústí nad Labem vydat příslušné správní rozhodnutí,“ sdělila mluvčí města Romana Macová.

Platby za předzahrádky nevyžadují ani v Děčíně. Zde dokonce od poplatku osvobodili umístění jedné reklamní cedule či poutače. Naopak v Mostě budou radní o předzahrádkách teprve jednat, a sice ve čtvrtek 10. června. Rozhodnou buď o odpuštění nájmu či poplatku za zábor plochy, případně o snížení na symbolickou jednu korunu. Určí i termín platnosti úlevy. Má se to týkat několika desítek provozoven.