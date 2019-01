Do soutěže Proměny s Deníkemse může přihlásit každá žena, která by chtěla zažít něco extra a záleží jí nejen na tom, jak vypadá, ale také na dlouhodobé kráse v podobě zdravých vlasů a pleti. Do soutěže se můžete zapojit jednoduchou formou. Stačí napsat naadresu promeny3@denik.cz">promeny3@denik.cz">promeny3@denik.cz">promeny3@denik.cz a uvést své celéjméno, bydliště, přiložit fotografii postavy a obličeje a připsat míry a konfekční velikost. Připište nám krátcesvůj příběh. Pak stačí vložit se na čtyři dny do rukou profesionálů a nechat se hýčkat. CO NA KAŽDOU VYLOSOVANOU ČEKÁ? • Vlasová péče od nejlepšího kadeřnického týmuv republice ze Studia Jana Burdová • Ošetření pleti a těla v kadeřnickém a kosmetickém studiu www.janaburdova.cz • Luxusní set fén a žehlička na vlasy od Philips v hodnotě 3500 Kč • Dárková poukázka od módního domu VAN GRAAF • Balíček vlasové kosmetiky Redken v hodnotě 3000 Kč • 5 kusů fotografií od profesionálního fotografa Jana Tůmy. www.photojan.cz SOUTĚŽ PRO ČTENÁŘE V průběhu Proměnmůžete odpovídat našest soutěžních otázek. Teď vám zadáváme třetí v pořadí, další2. ledna, kdy představíme čtvrtou proměněnou dámu. Na vylosovaného čtenáře pokaždé čekábalíček vlasové kosmetiky Redken. Druhý získáváPavla Šímová z Ústí nad Labem.

Odpověď na třetí otázku zašlete do pátku 20. prosince e-mailemna adresu promeny3@denik.cz">promeny3@denik.cz">promeny3@denik.cz">promeny3@denik.cz a do předmětu vložte heslo SOUTĚŽ. Otázka č. 3: PATRONKOU TĚCHTO PROMĚN JE VÍTĚZKA MINULÉHO ROČNÍKU. JAK SE JMENUJE? V průběhu Proměn můžete hlasovato nejvíce povedenou proměnu. Po zveřejnění všech šesti proměněných dam můžete hlasovat o nejpovedenější proměnu ještě do 7. února 2014na adrese promeny3@denik.cz">promeny3@denik.cz">promeny3@denik.cz">promeny3@denik.cz a do předmětu vložteheslo HLASOVÁNÍ. Ze všech hlasujících vylosuje redakce Deníku jednohovítěze, na kterého čeká: • dárek od Philips v hodnotě 15 000 Kč • poukaz do kadeřnického a kosmetického Studia Jana Burdová Změna stylu • balíček vlasové kosmetiky Redken v hodnotě 6000 Kč.