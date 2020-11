/FOTO/ I o tomto koronavirovém víkendu si Chomutované našli chvíli na sport nebo procházku.

| Foto: Deník / Miroslav Rada

Vyráželi hlavně do Bezručova údolí. Většinu času byl ale okres zahalený do inverzní mlhy, a tak dobře udělali ti, kteří vyrazili na Lesnou a jinam do hor, kde se ocitli nad mlžnou pokličkou.