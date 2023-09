/FOTO/ Dvoupodlažní dům, ale velmi dlouho chátrající, navíc bez okolního pozemku. I taková nabídka nemovitosti ve Všehrdech přilákala zájemce. Jeden z nich ji nakonec v elektronické aukci získal.

Úřad prodal v aukci pozemek s domem ve Všehrdech | Foto: ÚZSVM

Dlouhodobě opuštěný dům ve Všehrdech byl původně v majetku Vězeňské služby ČR. Ta ho jako nepotřebný předala státu. Za něj ho nyní prodal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Do aukce šel pozemek o výměře 195 metrů čtverečních a na něm stojící dvoupodlažní dům, který ho zcela pokrývá. Ten je však v žalostném stavu. „Stavba je podle dostupných informací asi 35 let opuštěná a tomu odpovídá i její technický stav. Sedlová střecha je na několika místech propadlá a trámy nahnilé, někde chybí střešní krytina a do domu tak zatéká. Chybí klempířské konstrukce, okna i dveře. Vytápění, veškeré vnitřní rozvody či instalace i vybavení buď chybí nebo jsou nefunkční,“ shrnuli zástupci ÚZSVM.

V podzemí jsou sklepy, v nadzemních patrech bývalé byty. V domě jsou suché záchody. Stavba nemá vlastní oplocení a dostat se k ní dá pouze přes pozemky v majetku obce Všehrdy.

Nicméně i na tuto nabídku reagovali tři zájemci, dva z nich se pak aktivně zapojili do elektronické aukce. „Jeden učinil tři příhozy, vítěz pak čtyři příhozy. Společně navýšili nejnižší podání stanovené na 230 tisíc korun na konečných a nečekaných 350 tisíc,“ dodal úřad spravující majetek státu.