Výběh už obývají jen medvědí seniorky Nora a Míša, které se hůře pohybují. Oblíbená akce by se měla obnovit až s mladými medvědy.

Probouzení medvědů je v chomutovském zooparku jednou z nejoblíbenějších akcí, které se loni účastnilo rekordních tři a půl tisíce návštěvníků. Letos se však konat nebude. Je to proto, že se na dvou posledních medvědicích stále více projevuje stáří, a tak jim chovatelé chtějí dopřát klid a návštěvníkům ušetřit zklamání, že akce neprobíhá přiměřeně jejich očekávání.

„Naše medvědice už jsou babičky. Opravdu staré dámy, jejichž aktivita je menší. Už nejsou tak natěšené,” přiblížil vedoucí zoolog Miroslav Brtnický. „Je na nich vidět, že se hůře pohybují, což je ale pochopitelné vzhledem k jejich věku,” doplnil.

Svolat návštěvníky k tradiční jarní šou, kdy se medvědům předkládají dorty z piškotu a ovoce, by tedy představovalo jisté riziko. „Mohlo by se stát, že bychom pozvali lidi, připravili dorty a stejně by k nim žádná ze samic nepřišla,” nastínila ředitelka zooparku Věra Fryčová. „Jiné to bylo, dokud jsme měli ve výběhu čtyři medvědy a dalo se předpokládat, že si na dortech pokaždé některý pochutná. Pro návštěvníky to byla atrakce,” doplnila.

Samice Noru a Míšu ale mohou návštěvníci tak jako jindy sledovat ve výběhu. Nora už spíše posedává a odpočívá. Míša se ale ještě nechá nalákat na piškoty, ryby a další pamlsky od chovatelů.

Původně výběh obývala medvědí čtveřice ve složení Nero, Michal, Nora a Míša. Jako první do zooparku přišel nejstarší samec Nero spolu s Michalem. Bylo to v roce 1997. Za sebou měli těžké mládí, protože je soukromý majitel týral a předváděl jako atrakci. Změna nastala poté, co zubožené šelmy zabavily úřady a medvědi byli přesunuti do velkého výběhu v zooparku. K nim pak přibyly dvě samice.

Nero odešel do medvědího nebe před čtyřmi lety ve věku 25 let, kdy zoopark vzhledem k jeho zdravotním neduhům přistoupil k milosrdné eutanazii. S druhým medvědím samcem se rozloučil loni na jaře jen pár týdnů po posledním probouzení medvědů.

Tradiční akci bude možné obnovit zase až s mladými medvědy. Ty však nelze připojit k stárnoucím samicím, protože by se zvířata vzájemně nesnesla.

S probouzením medvědů Zoopark Chomutov začal v roce 2012. Akce se pořádala v závěru března.